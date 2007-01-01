Калужане внесли в программу долгосрочных сбережений 85 миллионов рублей
По всей стране программа долгосрочных сбережений (ПДС) стартовала с 1 января. Её участники получают софинансирование от государства к своим накоплениям, а также право на налоговый вычет. Деньги людей застрахованы на 2,8 миллиона рублей.
Участники программы смогут получать доплаты от государства в течение 10 лет.
Негосударственные пенсионные фонды, работающие по этой программе, контролируются Банком России.
Накопленные деньги можно использовать через 15 лет с момента заключения договора. Также ими можно начать пользоваться женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. Досрочно снять накопления разрешат при дорогостоящем лечении или при потере кормильца.
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....