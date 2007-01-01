Калужане внесли в программу долгосрочных сбережений 85 миллионов рублей

В Калужской области в январе-июле заключили больше пяти тысяч договоров по взносам в негосударственные пенсионные фонды, рассказали 23 сентября в правительстве региона.

По всей стране программа долгосрочных сбережений (ПДС) стартовала с 1 января. Её участники получают софинансирование от государства к своим накоплениям, а также право на налоговый вычет. Деньги людей застрахованы на 2,8 миллиона рублей.

Участники программы смогут получать доплаты от государства в течение 10 лет.

Негосударственные пенсионные фонды, работающие по этой программе, контролируются Банком России.

Накопленные деньги можно использовать через 15 лет с момента заключения договора. Также ими можно начать пользоваться женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. Досрочно снять накопления разрешат при дорогостоящем лечении или при потере кормильца.