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Общество

Калужане внесли в программу долгосрочных сбережений 85 миллионов рублей

В Калужской области в январе-июле заключили больше пяти тысяч договоров по взносам в негосударственные пенсионные фонды, рассказали 23 сентября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
14:45 сегодня
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По всей стране программа долгосрочных сбережений (ПДС) стартовала с 1 января. Её участники получают софинансирование от государства к своим накоплениям, а также право на налоговый вычет. Деньги людей застрахованы на 2,8 миллиона рублей.

Участники программы смогут получать доплаты от государства в течение 10 лет.

Негосударственные пенсионные фонды, работающие по этой программе, контролируются Банком России.

Накопленные деньги можно использовать через 15 лет с момента заключения договора. Также ими можно начать пользоваться женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. Досрочно снять накопления разрешат при дорогостоящем лечении или при потере кормильца.

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mik27

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И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать.

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Ага повесили, читатель бы почаще чем раз в полгода из дома выходил был, вообще бы много нового для себя открыл в этом мире. Она там висит уже фиг знает сколько времени. И тех, кто едет по пути, как не смущало, так и не смущает остановиться и выкинуть мусор.

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