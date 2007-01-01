Шапша подвёл итоги нацпроекта «Демография» в Калужской области
Губернатор Владислав Шапша отметил, что наша область стала лидером в ЦФО по снижению смертности – более чем на 10% в 2023 году. По рождаемости у Калужской области третье место в округе.
Также губернатор рассказал о трудностях с реализацией некоторых проектов, которые реализуются в рамках нацпроекта. Это в первую очередь строительство спортплощадки «Спутник». Готовность на данный момент составляет 67%. Шапша поручил контролировать стройку своему заместителю Константину Горобцову.
Губернатор напомнил, что самые эффективные практики нацпроекта «Демография» со следующего года перейдут в новый нацпроект «Семья».
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....