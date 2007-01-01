Шапша подвёл итоги нацпроекта «Демография» в Калужской области

Этот вопрос в понедельник, 23 сентября, обсуждался на заседании правительства региона.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что наша область стала лидером в ЦФО по снижению смертности – более чем на 10% в 2023 году. По рождаемости у Калужской области третье место в округе.

Также губернатор рассказал о трудностях с реализацией некоторых проектов, которые реализуются в рамках нацпроекта. Это в первую очередь строительство спортплощадки «Спутник». Готовность на данный момент составляет 67%. Шапша поручил контролировать стройку своему заместителю Константину Горобцову.

Губернатор напомнил, что самые эффективные практики нацпроекта «Демография» со следующего года перейдут в новый нацпроект «Семья».