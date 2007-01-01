Бывший директор калужского завода попал в «чёрный список» Союза промышленников

Максим Никулин, генеральный директор предприятия «Инностек», ранее занимавший должность генерального директора ООО «АйСиЭм Гласс Калуга», признан неблагонадежным корпоративным партнером. Такое решение приняла Комиссия по этике РСПП.

В "черный список" Российского Союза Промышленников и Предпринимателей Никулин попал после того, как, являясь руководителем крупнейшего завода по производству пеностекольного щебня, вывел часть оборудования предприятия на подконтрольную ему фирму, а также за спиной акционеров вел переговоры о строительстве нового аналогичного завода.

По результатам деятельности Максима Никулина расследуется уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере (ст. 159, ч.4). Оно было возбуждено в январе 2024 года по материалам прокурорской проверки следственными органами Боровского района Калужской области.