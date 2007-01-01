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Молодёжный форум Российского военно-исторического общества прошёл в Козельске

Дмитрий Ивьев

Он был посвящён обороне Козельска от войск хана Батыя в 1238 году, рассказали в региональном Минкульте.

Дмитрий Ивьев 191 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники