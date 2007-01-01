Молодёжный форум Российского военно-исторического общества прошёл в Козельске
Он был посвящён обороне Козельска от войск хана Батыя в 1238 году, рассказали в региональном Минкульте.
Участие в форуме принял замгубернатора Константин Горобцов.
Министр культуры Павел Суслов в своём выступлении отметил, что наши предки сражались за свободу и независимость, оставив наследие храбрости и стойкости.
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Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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