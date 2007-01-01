Стали известны победители конкурса «Семья года-2024» в Калужской области

Лучшей названа семья Татьяны и Павла Павловых из Козельского района.

Они воспитывают семерых детей, рассказали 23 сентября в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Татьяна Павлова более 10 лет собирает коллекцию исторической одежды конца XIX – начала XX веков.

Сочетанием традиций и современности также увлекается старшая дочь Павловых.

Семья участвует в фестивалях, где исполняет фольклорные песни.

Конкурс «Семья года-2024» проводится в рамках нацпроекта «Демография».