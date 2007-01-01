+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Стали известны победители конкурса «Семья года-2024» в Калужской области
Общество

Стали известны победители конкурса «Семья года-2024» в Калужской области

Лучшей названа семья Татьяны и Павла Павловых из Козельского района.
Дмитрий Ивьев
10:55 сегодня
0 452
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Они воспитывают семерых детей, рассказали 23 сентября в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Татьяна Павлова более 10 лет собирает коллекцию исторической одежды конца XIX – начала XX веков.

Сочетанием традиций и современности также увлекается старшая дочь Павловых.

Семья участвует в фестивалях, где исполняет фольклорные песни.

Конкурс «Семья года-2024» проводится в рамках нацпроекта «Демография».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mik27

Тут сбитых людей не считают.

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
13:02 сегодня
3 713
ajax

мальчик ехал на велосипеде по нерегулируемому переходу

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
12:42 сегодня
3 713
Сергей Гончаров

Лучше бы действительно сухие деревья убрали. Которые в любой момент могут упасть, особенно от сильного ветра. За домом по улице Товарной, 11 таких деревьев больше десятка. И никому не надо.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Я спросил у ясеня: узкотелая златка погубила в Калуге 6500 деревьев
12:39 сегодня
2 1391
ajax

Снос - решение проблемы? Может, и десяток домов в округе, ибо,... Только - радикальные меры? Зажрались совсем, что ли?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге просят снести заброшенный дом
12:39 сегодня
1 632
ajax

Не понял, а зачем спилили лиственницы и ели??????????? Заставь дурака...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Я спросил у ясеня: узкотелая златка погубила в Калуге 6500 деревьев
12:29 сегодня
2 1391
Александр KU

Почему не вводиться ограничение скорости автомобилей в городе? Или запрещают только то чем не пользуются? Сколько ещё нужно сбитых людей?

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
12:04 сегодня
3 713
ILR

Опять ветки фигурируют и крупногабаритный мусор.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге появилась первая камера возле мусорных контейнеров
10:50 сегодня
2 1306
Александр KU

И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов
10:10 сегодня
3 2253
йЮкея

Ага повесили, читатель бы почаще чем раз в полгода из дома выходил был, вообще бы много нового для себя открыл в этом мире. Она там висит уже фиг знает сколько времени. И тех, кто едет по пути, как не смущало, так и не смущает остановиться и выкинуть мусор.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге появилась первая камера возле мусорных контейнеров
09:51 сегодня
2 1306
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Всё уже украдено, снято до вас...

...
Авто и транспорт
В центре Калуги перекрыли движение из-за съемок фильма
09:11 сегодня
3 1810
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9jTHlFWnVBNHVBbHRXSlU5TUY4Wnc9PSIsInZhbHVlIjoiNzc1bkZrZlJYR29NM2ltRkpxWVZpVFBJaHdXSVRoRmNBOWNBMWdXS3J3VGdrSXhneFdDck5HcDNKOENMYW14djc4TVlDSm5hVkUrVTlPZExOaVRvWDJlVmM2WHZBZytoWU92OXJwNnNYS1FwTGdHSkxUdDIxZ3g0Zm05bklMR1BXakNRSlNRRmY1SG9JM21wVVoxRmc3K2FtU1oxelBWcml4NG1sU2QreFBxVWFNcUYvT2VnQjhISUovYllrU0dvcFc4UDhhR2tVT3FHeVF0Zm1mSy9HOTBwelAyZmlOcFFTbWxmUlNSV3QxakVGcERDM3JqUlp1STllSmVLQXdrM1pHMnN1aEZnMnBIUzVVUmNaeUtIU0RjMXRQQmVrcCt6em5kNDhjbm5USE1XRTN2K0xUWHY0Tk1ML3ZqeXVNVzlsUmVTT3poRmpidkJzRmNId3hMeFdDL2ovVXpEbGVMckRTS1RVVmZRbWN5M3YwYmNDSGgzczFuM3VvZ0tTMXI1Wkk4VzF4aVBiTm5FSXpaRGU3Yzg1Z1MvelpSNnRTNjRGQk82Nk9NbXl0ZW0zNG52WVRUMmtBTFJvWVlzeEc4NXhqMjlzNjhmK0Z1TmlzczJVOGNkZlRUWDRTcU8vbDV5TW5LOFoxanhmWkwvN1c5VlFBN25wbU5hK0s0dG5UTVJ6aVIrMS9XS0NreE1MQlpBL09zbWNZL1NNSjBqWHRDVDRrcHVoaGdad1pQK2Y2QXp0dXBPaHVOTkt6VVZtNFlJNVBMT1diQVJKd2lIQVY5ck9NdExnYUdyRm1rL2ROdVpZcWR4cmtPNk9nYTl3YWNOZ3NDSWJqTnJBWWdVUVdiQSIsIm1hYyI6ImJhMzQ4MzQwNGJhMzE2OTUzM2UyMmVjNGQzYTZkY2U4YjFkNzk0NDkxYmNiZGNmNWQxMTYwZmQ5ZTlkZjY0ZjciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImMyTm1MNjJublpqaW5EZGZnV3ZEeHc9PSIsInZhbHVlIjoiMUVsV1FLSVQvRHgvdCtPV2tEcGdwL1llNDBMQU1YbUhiaTVpN0tFemFxTGd4aHVMQUprZnMrM3RYKzNuazdRVGpuem9GM1IwVU9iODV3ZUNkcHAybWpEclFsNEZ0MUpIeldoMVBHNzkzbTE0TVZBSCs3c2ttdFRMM2g0N052cHMvc2hqUlRmUjVYOGJqbUdXN25obW92Q2JwZU5VMW5mUU1hd3RlUWJQSm03TWxpZy9OOXZqUCt5cTRqOGtiWFV1cGRpU2RXVDVIbEhDS3cvbXNpbVk2d0l6WWpKYjNnQ1Axa0NuYUF2R2pma1pvWFVhQ0tZa0R2Q3JlTDRLZkFML1BqeXZ6ZzRXV05ESy9vcVlTTGo5d1dwZVMzeEdjWWgzc2pzM0Npb0ttelBZM3NxckJPdmRueWxWeG1PZmI3TjBycFBnNEhaWkJiODhOamxqZ2lQQUQyMHBDR3ZQVDFJNDF1RzErNHdrcGtleGtKTUhvakV3VE5pSFRqa25nTmZFVStWT1lWMERJczJIUjBIeXhTUW0xRHgrK296WXJYdGYvdW13MVNvdmZSbkxBUzNYOHVyWWtKMURtd0lLLzFEMiIsIm1hYyI6IjYzMDljNWM5MzIxN2VlYTgwOWUyMjEwNGQwZTljMzYyMGY2N2ZhNjYwYjEwMGI2NGRlNzE1ODdkZWU5ODY0NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+