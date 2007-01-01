Стали известны победители конкурса «Семья года-2024» в Калужской области
Лучшей названа семья Татьяны и Павла Павловых из Козельского района.
Они воспитывают семерых детей, рассказали 23 сентября в региональном министерстве труда и социальной защиты.
Татьяна Павлова более 10 лет собирает коллекцию исторической одежды конца XIX – начала XX веков.
Сочетанием традиций и современности также увлекается старшая дочь Павловых.
Семья участвует в фестивалях, где исполняет фольклорные песни.
Конкурс «Семья года-2024» проводится в рамках нацпроекта «Демография».
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Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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