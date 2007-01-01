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Общество

63 калужанина пострадали от укусов клещей

Столько человек обратились к врачам с 16 по 22 сентября, рассказали в понедельник в областном Роспотребнадзоре.
Дмитрий Ивьев
10:49 сегодня
0 229
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Среди пациентов было трое детей.

Чаще всего от клещей страдали жители Калуги и Обнинска.

Всего с начала года помощь медиков понадобилась 2708 жителям Калужской области.

Клещи были заражены боррелиозом в 16,5% случаев.

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Лента комментариев
mik27

Тут сбитых людей не считают.

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Сергей Гончаров

Лучше бы действительно сухие деревья убрали. Которые в любой момент могут упасть, особенно от сильного ветра. За домом по улице Товарной, 11 таких деревьев больше десятка. И никому не надо.

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Снос - решение проблемы? Может, и десяток домов в округе, ибо,... Только - радикальные меры? Зажрались совсем, что ли?

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Александр KU

Почему не вводиться ограничение скорости автомобилей в городе? Или запрещают только то чем не пользуются? Сколько ещё нужно сбитых людей?

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Опять ветки фигурируют и крупногабаритный мусор.

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И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать.

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йЮкея

Ага повесили, читатель бы почаще чем раз в полгода из дома выходил был, вообще бы много нового для себя открыл в этом мире. Она там висит уже фиг знает сколько времени. И тех, кто едет по пути, как не смущало, так и не смущает остановиться и выкинуть мусор.

...
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