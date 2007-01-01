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63 калужанина пострадали от укусов клещей

Дмитрий Ивьев

Столько человек обратились к врачам с 16 по 22 сентября, рассказали в понедельник в областном Роспотребнадзоре.

Дмитрий Ивьев 229 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники