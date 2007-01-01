63 калужанина пострадали от укусов клещей
Столько человек обратились к врачам с 16 по 22 сентября, рассказали в понедельник в областном Роспотребнадзоре.
Среди пациентов было трое детей.
Чаще всего от клещей страдали жители Калуги и Обнинска.
Всего с начала года помощь медиков понадобилась 2708 жителям Калужской области.
Клещи были заражены боррелиозом в 16,5% случаев.
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Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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