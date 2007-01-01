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У Земли в конце сентября появится вторая Луна

Явление будет временным.
Софья Фирсова
17:34 сегодня
0 454
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Судя по исследованию в журнале Research Notes of the AAS, в конце этого месяца у земли на некоторое время появится новый спутник. Им станет маленький астероид, который будет находиться под воздействием нашей планеты 57 дней.

Астероид под названием 2024 PT5 станет маленькой Луной уже 29 сентября. 25 ноября он покинет гравитационное поле Земли и вернется на свою гелиоцентрическую орбиту.

Необычное явление нельзя будет увидеть невооруженным глазом или через любительский телескоп. Для этого астероид слишком маленький – всего 10 метров в длину. Однако вполне возможно, что крупные астрономические обсерватории порадуют нас снимками второй Луны.

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Лента комментариев
Александр KU

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