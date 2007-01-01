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Калужан предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Такая обстановка будет наблюдаться в нашем регионе с 22 по 27 сентября.
Софья Фирсова
10:14 сегодня
0 242
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Предупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

В период пожарной опасности запрещено заезжать в хвойные леса.

Также нельзя разводить костры.

 

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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
Александр KU

Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!

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Мы люди негордые, да и эти мероприятия, которые тут пафосно пишут "Войдут в историю" не для нас.

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Вряд ли они к нам поедут.😃

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Иногда возникает ощущение, что связи гораздо теснее. Прям регион Африки.

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Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

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ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

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1 797
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

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