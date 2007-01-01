Цыганка напугала калужан в микрорайоне Байконур

Наши читатели пожаловались в редакцию на необычную жительницу микрорайона Байконур.

- Недавно были на Байконуре с детьми. Эта женщина шла рядом с повозкой, на ней сидел ребенок, она на него сильно кричала. Затем подошла к нам и стала попрошайничать. Узнали потом у знакомых, что она все время здесь ходит. Страшно, ведь рядом несколько школ…

Также калужанка прислала кадры коров, мирно пасущихся недалеко от жилых домов. Эта проблема давно мучает жителей микрорайона, но решить ее пока что не могут.