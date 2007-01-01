На конкурсе «Учитель года России» Калужскую область представит Алена Гаврикова.

В субботу, 21 сентября, в Саратове состоялась торжественная церемония открытия первого тура заключительного этапа конкурса «Учитель года России». Наш регион представляет молодой и перспективный педагог Алена Гаврикова. Она занимает должность заместителя директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №25» г. Калуги.

В 2022 году Алена Гаврикова стала лучшим учителем обществознания в России. Желаем педагогу очередной победы!