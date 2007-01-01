На конкурсе «Учитель года России» Калужскую область представит Алена Гаврикова.
В субботу, 21 сентября, в Саратове состоялась торжественная церемония открытия первого тура заключительного этапа конкурса «Учитель года России». Наш регион представляет молодой и перспективный педагог Алена Гаврикова. Она занимает должность заместителя директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №25» г. Калуги.
В 2022 году Алена Гаврикова стала лучшим учителем обществознания в России. Желаем педагогу очередной победы!
Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!...