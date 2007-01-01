+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области 6400 семей получили выплаты на детей
Общество

В Калужской области 6400 семей получили выплаты на детей

Статистику за восемь месяцев работы в рамках нацпроекта «Демография» 20 сентября опубликовало региональное Минтруда.
Дмитрий Ивьев
08:13 сегодня
0 161
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей до наступления их трёхлетнего возраста получали 2 794 семьи.

Материнский капитал за второго ребёнка выплатили 1406 семьям, третьего - 1 708.

Кроме того, 460 многодетных семей смогли возместить затраты по уплате процентов за пользование кредитами. 

Как рассказала заместитель министра труда Елена Алексеева, в этом году завершится нацпроект «Демография», но самые важные его мероприятия перейдут в нацпроект «Семья».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
VGA

Иногда возникает ощущение, что связи гораздо теснее. Прям регион Африки.

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о связях Калужской области и Африки
19:49 20.09
1 417
Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужские волонтеры показали школьникам Тарусы, как обращаться с боевым оружием и оказывать первую помощь раненым
19:17 20.09
6 1515
Иностранный агент

Это классика поэзии периода СВО

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
19:09 20.09
2 645
ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

...
Авто и транспорт
В Калужской области проконтролируют дороги, по которым ездят школьные автобусы
19:02 20.09
1 464
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
18:41 20.09
2 645
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
14:01 20.09
7 5191
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

...
Общество
Вопрос многодетности обсудили на конференции в Калужской области
13:47 20.09
2 883
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Спорт
Калужские мас-рестлеры выиграли две «бронзы» на XVI Всероссийских юношеских Играх
12:54 20.09
1 406
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пенсии — «это пережиток», их надо отменять, заявил глава научно-исследовательского финансового института при Минфине. Эта мысль не даёт покоя депутатам и СМИ, которые заговорили об отмене пенсии. Вполне возможно, в будущем распределительную пенсионную систему отменят.

...
Общество
Калужские самозанятые остаются без пенсии
12:26 20.09
2 1158
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Поздравил бабушку, которая старше него ровно вдвое.

...
Общество
Владислав Шапша поздравил калужанку-ветерана ВОВ
12:02 20.09
1 755
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ilc4bUovWk1KQ3ArSG51a20vemlpOVE9PSIsInZhbHVlIjoiVThRK1h4Q0tjdEJ6eDhLZnpwVTI4U1BrNEprTm9GdnV0aWsvTFdmWGZQdWl6dFcxMHpnc01RbGh5UStXYTdFNHpaTmltSEhoTU96NElIbHhnMThQSTUrL1RKMzJYUkM0NUpKaUtOcWc5Vyt4L3o1bUNBTXBHTkNXQ3lEb3ZNVE5UT3RLSi9VQVo2U004djVJb08wcWF0ZlVxWEhHaGI5Q2NQVFNWZExXVkNIcVpaSHAxQzBwYmZBdW1oSldtcmtBVnZFbysvaEV2Vm9NRlk5L0htaVc0bDhHcHQ4STE4MFNaMW95c2hJYkpEUXF1MGVxOGU1bXorNUdzalh5MHp4UkIvZmVFb3dzSmFSUCtKVlEzTlpZekZ2d0ZPS2EyQThBbVI1UE5FbWFIMEhrWU95dnhwNnNTUmQxbktvUDBqc1h4dmFETUpPY0MwRFUwZy8yalY2NDgvVG1WOVErOS9xR01MMXd2L1Q4RTRNQS9ZMGxUcmtFMmZXcTgzeHRUKy82QWN1U2tVeVJ0Umd0a3ZoODVUb1RobDkydElJL0MvTnBUV29PSi9NYks4WGVOeU03dFVtWDUrcmNoMU9zMWM5SkxIaDBHL3FYd0ZqeTVoR1crelEzN0NZUE9hNStCVE9yWlR1UmlJSk54MUpLendhNlZGZ3FISGxJMVFUNEMvQjZvcmNLUXZCcW40d1Y3YkZoUE80U1poZWV5aTYvVnp3cVBzMjNBalJ6b2lna2JQTFdpN0p5dlE1dTBsUlRueGJYNCtvbldMd2s4Z2hJS24yNHNQYVBQQ2lZbmJjbFNycENubUdpOFhSMW9Ob2JUVUp5dWtoUmgzbjUyUU5BdVlvRyIsIm1hYyI6ImE3Yzc3MTFlM2NhMmIyY2Q0ODM2NDgwMjFmZDE3MmJiYTA0MWIyMzhmYTk2YThmNDBmNTZjNTNlZWUxNWYyN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlJJRTAwelBZUEVaUCswdmFlRnJzVHc9PSIsInZhbHVlIjoiYTRuekdXdG9DNHpOYmo3Wm83VFFMc1VURlVsbTJ2WExoYWg4YTAvcm5RMGtVS2pHTjJQU2FDaHVGdUlFQTFhZUVLVG9YY0FtV3NVSzUyb2VaclJINzNLZStoaWdoOExHZWpuV3NQbU55NTFZRm51czJINDBBd2t5ekVySm5aanA2WGxsQ1MzUmRuWkl4M3lqbE8vNm1YbVE1TEk2UHhxclNtVnBjaCtPRVlBMldpTEI4U0FVQ1ZuSnJqaVBBbUdlN1ZaYzI1Z0hMMlFaemg5RnJScU9hRWhncjVpUTZSRkt2ZWp6WUZ3TWJTa2pNYVB6ZFpFb0UxK3FVdTc5LzZuMzR3d0RCYzNvWU5Qc2FEOE1Lb0JOSjBIbGFScW9LbGkrVElBVERISmZ0K1FwWk1MdUJYRFRLMVVIbS9iUUl6dG9Pa0p6SUJIUDRGaFltRFBtT2tMMEFYaHRxY1RDVDJGR3Rpck5QYlluVlZ3Y0gyRWloYlVJZjZFeTVvWkJXQjZEc2Jic3poSnkzdURtd2pSUDNKZEtLL1lBQnFuVWMwRWhaK2ZNRlV0djYyT0RYNlQ3YXJpMitrTTdCMXFWaDZrMCIsIm1hYyI6ImUyNTkzOTk4MzdlMWVmMDM3ZTljNGFmMDNjNGVhMzkwZTRkZDI1Zjk3NDY5MmEzNGQ2NWU2YmY4MTc5ZjVhZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+