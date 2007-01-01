В Калужской области 6400 семей получили выплаты на детей
Статистику за восемь месяцев работы в рамках нацпроекта «Демография» 20 сентября опубликовало региональное Минтруда.
Ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей до наступления их трёхлетнего возраста получали 2 794 семьи.
Материнский капитал за второго ребёнка выплатили 1406 семьям, третьего - 1 708.
Кроме того, 460 многодетных семей смогли возместить затраты по уплате процентов за пользование кредитами.
Как рассказала заместитель министра труда Елена Алексеева, в этом году завершится нацпроект «Демография», но самые важные его мероприятия перейдут в нацпроект «Семья».
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