В Калужской области 6400 семей получили выплаты на детей

Статистику за восемь месяцев работы в рамках нацпроекта «Демография» 20 сентября опубликовало региональное Минтруда.

Ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей до наступления их трёхлетнего возраста получали 2 794 семьи.

Материнский капитал за второго ребёнка выплатили 1406 семьям, третьего - 1 708.

Кроме того, 460 многодетных семей смогли возместить затраты по уплате процентов за пользование кредитами.

Как рассказала заместитель министра труда Елена Алексеева, в этом году завершится нацпроект «Демография», но самые важные его мероприятия перейдут в нацпроект «Семья».