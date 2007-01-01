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Общество

В Калуге участники программы «Время героев» ознакомились с работой фонда «Защитники Отечества»

Филиал посетили Илья Шалита и Александр Шляпников, рассказали 20 сентября в пресс-службе правительства.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
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Руководитель филиала Дмитрий Афанасьев познакомил их со спецификой работы отделения. 

Шляпников по итогам визита отметил удобство того, что все государственные услуги можно оформить в одном месте.

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калужская область
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Лента комментариев
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пенсии — «это пережиток», их надо отменять, заявил глава научно-исследовательского финансового института при Минфине. Эта мысль не даёт покоя депутатам и СМИ, которые заговорили об отмене пенсии. Вполне возможно, в будущем распределительную пенсионную систему отменят.

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best85

Не..... "за предоставление услуг ненадлежащего качества" Ст.238 Ук Р.Ф. )))

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В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
11:50 сегодня
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Наталья Галкина

Технопарк обеспечивает переподготовку и повышение квалификации педагогических работников СПО из всех субъектов РФ. Для этого созданы 30 лабораторий, которые оснащены новейшим оборудованием. Например сейчас в Технопарке идет образовательный процесс по 14 компетенциям: - Технология моды; - Электромонтаж; - Мобильная робототехника; - Бережливое производство; - Эксплуатация беспилотных авиасистем; - Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов; - Неразрушающий контроль ; - Веб-технологии; - Изготовление прототипов (аддитивное производство); - Интернет вещей ; - Информационная безопасность ; - Летающая робототехника ; - Автоматизация бизнес-процессов организаций; - Мехатроника; - Мобильная робототехника. Подписывайтесь наши новости в ВК и будьте в курсе всех событий и мероприятий Технопарка. https://vk.com/ftpokaluga

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Здесь куются кадры: технопарку профобразования в Калуге исполняется год
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РодомИзСССР

Это их, "плохой" Денисов, специально златкой заражает, чтобы потом все спилить.😃

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Власти Калуги показали заражённое златкой дерево
10:49 сегодня
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ecilop

мтс сам заколебал со своими спам звонками (с предложениями ,тарифами и тп) и не имеет морального права говорить о борьбе со спамом!!!!!!

...
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10:48 сегодня
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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