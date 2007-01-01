В Калуге участники программы «Время героев» ознакомились с работой фонда «Защитники Отечества»

Филиал посетили Илья Шалита и Александр Шляпников, рассказали 20 сентября в пресс-службе правительства.

Руководитель филиала Дмитрий Афанасьев познакомил их со спецификой работы отделения.

Шляпников по итогам визита отметил удобство того, что все государственные услуги можно оформить в одном месте.