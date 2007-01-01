Рождаемость и смертность выросли в Калужской области
С января по июль в нашем регионе появились на свет 4872 ребёнка. Это на 4% больше, чем в 2023-м.
Также за этот период выросла смертность – с 8240 до 8372 (+1,5%).
Естественная убыль населения составила 3500 человек.
Количество браков в первые семь месяцев года сократилось на 7,7% - с 3219 до 3006.
Кроме того, на 4,3% упало число разводов – с 2859 до 2714.
Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!...