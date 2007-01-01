Рождаемость и смертность выросли в Калужской области

Новую статистику на днях опубликовал Калугастат.

С января по июль в нашем регионе появились на свет 4872 ребёнка. Это на 4% больше, чем в 2023-м.

Также за этот период выросла смертность – с 8240 до 8372 (+1,5%).

Естественная убыль населения составила 3500 человек.

Количество браков в первые семь месяцев года сократилось на 7,7% - с 3219 до 3006.

Кроме того, на 4,3% упало число разводов – с 2859 до 2714.