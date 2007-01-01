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Общество

Рождаемость и смертность выросли в Калужской области

Новую статистику на днях опубликовал Калугастат.
Дмитрий Ивьев
13:30 сегодня
0 164
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С января по июль в нашем регионе появились на свет 4872 ребёнка. Это на 4% больше, чем в 2023-м.

Также за этот период выросла смертность – с 8240 до 8372 (+1,5%).

Естественная убыль населения составила 3500 человек.

Количество браков в первые семь месяцев года сократилось на 7,7% - с 3219 до 3006.

Кроме того, на 4,3% упало число разводов – с 2859 до 2714.

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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
Александр KU

Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!

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Мы люди негордые, да и эти мероприятия, которые тут пафосно пишут "Войдут в историю" не для нас.

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Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

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Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

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ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

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Ясное дело что не жена.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

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