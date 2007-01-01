+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Обнинске открылись международные чтения памяти академика Анатолия Цыба
Общество

В Обнинске открылись международные чтения памяти академика Анатолия Цыба

Они проходят в рамках седьмого Форума онкологии и радиологии, рассказала 20 сентября замгубернатора Татьяна Леонова.
Дмитрий Ивьев
12:59 сегодня
0 164
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Участники чтений представят доклады и обменяются опытом.

Леонова отметила, что Калужская область гордится тем, что стала домом для такого мероприятия.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
14:01 сегодня
7 4901
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

...
Общество
Вопрос многодетности обсудили на конференции в Калужской области
13:47 сегодня
2 694
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Спорт
Калужские мас-рестлеры выиграли две «бронзы» на XVI Всероссийских юношеских Играх
12:54 сегодня
1 278
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пенсии — «это пережиток», их надо отменять, заявил глава научно-исследовательского финансового института при Минфине. Эта мысль не даёт покоя депутатам и СМИ, которые заговорили об отмене пенсии. Вполне возможно, в будущем распределительную пенсионную систему отменят.

...
Общество
Калужские самозанятые остаются без пенсии
12:26 сегодня
2 858
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Поздравил бабушку, которая старше него ровно вдвое.

...
Общество
Владислав Шапша поздравил калужанку-ветерана ВОВ
12:02 сегодня
1 506
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Стрелок из Сигала, судя по его насмешливому виду, скорее всего никакой.

...
Общество
Владислав Шапша пострелял вместе со Стивеном Сигалом
11:59 сегодня
3 966
best85

Не..... "за предоставление услуг ненадлежащего качества" Ст.238 Ук Р.Ф. )))

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
11:50 сегодня
7 4901
Наталья Галкина

Технопарк обеспечивает переподготовку и повышение квалификации педагогических работников СПО из всех субъектов РФ. Для этого созданы 30 лабораторий, которые оснащены новейшим оборудованием. Например сейчас в Технопарке идет образовательный процесс по 14 компетенциям: - Технология моды; - Электромонтаж; - Мобильная робототехника; - Бережливое производство; - Эксплуатация беспилотных авиасистем; - Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов; - Неразрушающий контроль ; - Веб-технологии; - Изготовление прототипов (аддитивное производство); - Интернет вещей ; - Информационная безопасность ; - Летающая робототехника ; - Автоматизация бизнес-процессов организаций; - Мехатроника; - Мобильная робототехника. Подписывайтесь наши новости в ВК и будьте в курсе всех событий и мероприятий Технопарка. https://vk.com/ftpokaluga

...
Статьи, аналитика, репортажи
Здесь куются кадры: технопарку профобразования в Калуге исполняется год
11:46 сегодня
2 1048
РодомИзСССР

Это их, "плохой" Денисов, специально златкой заражает, чтобы потом все спилить.😃

...
Благоустройство
Власти Калуги показали заражённое златкой дерево
10:49 сегодня
3 2994
ecilop

мтс сам заколебал со своими спам звонками (с предложениями ,тарифами и тп) и не имеет морального права говорить о борьбе со спамом!!!!!!

...
Общество
Калужан спасли почти от 8 миллионов спам-звонков
10:48 сегодня
1 409
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjI5YXJiaGtCdnNwRnJyb2N6RjlxSnc9PSIsInZhbHVlIjoiMjIxcGU3ejhrNjF3eWFmM2JiQkRZMWpkRG5qWmJScFJJYWg1SWt3ZHRMTTBxSmFPcW84T2RFVDFNY2lwTEhGZHRmZUlDcmREMi9wMGR4bUdQdVF1c2NtZU5FcTc1VHVoMU9WS1BYY1dSelM3QkxGMlVJeUo0cnYwSjR4b2VJY3p2SjA5eXhiaWRjMjM3dE1vRllpdk9EWDlaTUpMU2ZISGUyQlB6dDg3bkxCQXlTMTNPaVBibzgyZDIzMEJWV21PbWZZOTRtRDNBS3F1NXdDQWI2RFpDZEc4NHdGa0VzQVdkT1dKN3BDYm5IWlMraVlZVlFIbTZYYW16SE4xSGRBaitpTExrWEpmZ1JnOHpCMjUzdTdGK1NoN2ZpdE82SVVSTW9JaXlRZldEQkZxT21TMTVhazlEcE0xQmpEMmRwZmdhWEpIRWw1U1hMZDFzOWlzYWtqeDVIRVI3TzNKako4N2tNNEM2T05BcG5DVnZMY2pxd1NxMHhkU0pYT3gwZXNtTlpZT0J3TjJLMWp6UHJBQjZ1Mjl2aFVJSFNkYTdkZ3FUajJKUS9zTXNTR1ZWQ202OUxqZ3FKR2ZsRTB3Mi9IWFhHVlV3c2tPeGphbndzNkJ3UjNRSk9mNVh0eWJzbTdwVndDa2dkNGdvTFJZTjBVSGlqaUowalFDdU8wWFVWNFpnWk1sMHU5Mzh3QXlTQ2JZZDJONnBKNjhLTi9PNnJickozbWJxY0ltejJRTUNtN2xBK2pNMXZURzR6eWlxU0g4S3hZaTROZVFXTEFwTmJvS2ZEc2xFZFlVU0FlcW56UE00bThEN2dTRXMvRkNETHJ0UFg4eFJHVWpQVzZvRm54ZiIsIm1hYyI6ImJjMTk0NTcwMTI0OWNkNTViYzI0ZjFhMzc4YmY5YmRlYjZlY2YzNTYwM2IxYTA1NGE0NDliMTZjNjM3NTI2NDYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjNId05tNEtpR2I5U1c3N2RWdDk0TUE9PSIsInZhbHVlIjoibU0va09lV3phS0N6bTFqSDI0Z2xTMzMrUEVFQ0NRc3RkY0NQbWdSenN6QXdqRWhnQ2R1aWh1RlVQYlBTL0U2eWhkQitwZXRtdGpVUkRuaXJPRTJ5NmlOaDVVWkIyb2ZUS3ZiVFZGYTM4cllwQjdtc1l4aGtpeXNiRUVrUWVZVVVvNE9TM0Jvb0JiZmhteVZFUW05Y1dJZjB0SjBNZit5aWtpclIxV0Ryd3FoQ1EraVUyOEF0THZOSTRieHR6UmxTUFJLZ2J5RWpsb2tuTW91NVhTTmtCRkFzeVNYMWFuVGZRQVdZNTFPZytiQ0RvaERxZ1U4ZElFSHVGTU1LaWlkR1lJRkJDQ0FBYXhpWVhzb2F2UG5QVE9OUnFQWnlrUCt4aG9NQjVHOEsxay9vQlFvQVB5KzkzMUp5MmVueitUUVovbENyYWE1U1pJRGtaa2dRYjNTRS9QNCsvMnhqSkJEUlN0M0l3YS83VzZPQTZDZzZqNHhoZ0grSU1SZTZSQlBmQVB4YXZvOTBzTjhPaU9GdXZicjR4b3JvMkk4RTlMMmF2VnZpS05haGYrMHcrVjBjdTRPY3NtN2hYNWJMNjdKUyIsIm1hYyI6IjBlNTI4ODFkNzQ0YmFlNzc3OGU2ZjM5OGZiNzE0ODJmMWQ3ZWU1Nzg5OGVkMDk5MWYyOWZhMzhiMTA5NDhkYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+