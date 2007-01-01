Калужская область заняла третье место в ЦФО по минимальным ценам на борщевой набор
За неделю капуста, морковка, лук и картошка в нашей области стали дешевле на 1,5-5%.
Снизились цены на яблоки. По многим продуктам в калужских магазинах минимальные цены среди других регионов ЦФО.
В тот же время за неделю бензин подорожал на 2 копейки за литр, дизтопливо - на 12 копеек.
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