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В Тарусе открыли Парту Героя в школе №2

Дмитрий Ивьев

Там учился Кирилл Шипилов, погибший в 30-летнем возрасте в марте 2024 года в ходе военной операции.

Дмитрий Ивьев 254 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники