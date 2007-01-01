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Общество

В Тарусе открыли Парту Героя в школе №2

Там учился Кирилл Шипилов, погибший в 30-летнем возрасте в марте 2024 года в ходе военной операции.
Дмитрий Ивьев
12:12 сегодня
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На парте указаны биография солдата, его фото и изображения наград.

Шипилов посмертно награжден Орденом Мужества.

Парту установили в кабинете истории, рассказал глава администрации района Михаил Голубев.

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