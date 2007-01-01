В Калужской области завоют сирены

Проверка системы оповещения по всему региону пройдёт в среду, 2 октября.

Как сообщили в МЧС, сирены будут включать в период с 10:40 до 10:44.

Кроме того, в 10:43 на одну минуту перехватят сигналы телеканалов и радиостанций.