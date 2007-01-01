Болит горло? Обратитесь к эндокринологу
Об этом рассказала эндокринолог калужской клиники МЕДИКПРО Наталия Шабанова.
— Осенью на фоне сезонных вспышек ОРВИ активируются воспалительные процессы, — говорит Наталия Николаевна. — Нередки случаи, когда после перенесенной вирусной инфекции, чаще всего верхних дыхательных путей, развивается подострый тиреоидит.
Страдают им в основном люди среднего возраста, однако встречаются случаи заболеваемости и у пожилых.
Опасность подострого тиреоидита в том, что он может маскировать симптомы или подражать другим заболеваниям, что делает его трудным для диагностики. В начале пациенты жалуются на недомогание, повышение температуры тела до субфебрильных значений, симптомы фарингита, утомляемость. В разгар заболевания подострый тиреоидит проявляется умеренной или сильной болью в щитовидной железе, часто иррадиирующей в уши, челюсть или горло. Без лечения подострый тиреоидит может привести к нарушению функции щитовидной железы.
Поэтому, если вы чувствуете болезненность в горле, в передней части шеи, лучше показаться эндокринологу. Диагностика проводится по результатам осмотра, анализов крови и УЗИ. В нашей клинике на приеме у эндокринолога УЗИ делается сразу, можно сдать и все необходимые анализы.
При своевременном лечении подострый тиреоидит обычно заканчивается полным выздоровлением. После снятия воспалительного процесса функция щитовидной железы восстанавливается. Однако встречаются и рецидивы заболевания.
Предупредить развитие подострого тиреоидита сложно. Важна профилактика инфекционных и вирусных заболеваний, своевременное лечение очагов хронической инфекции.
Кроме того, обратиться к эндокринологу надо, если вас беспокоят вялость, апатия, зябкость, отеки, набор или резкая потеря веса, выпадение волос или учащенное сердцебиение, тревожность и суетливость или, если вас ничего не беспокоит, но вы хотели бы избежать в дальнейшем проблем со здоровьем и пройти базовый осенний чек-ап.
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