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Общество

Владислав Шапша поздравил калужанку-ветерана ВОВ

В пятницу, 20 сентября, 104 года исполнилось Пелагее Сергеевне Королёвой, которая участвовала в освобождении Калуги в 1941 году.
Дмитрий Ивьев
11:50 сегодня
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Она была медсестрой и спасала раненых.

После окончания Великой Отечественной войны Пелагея Королева работала участковой медсестрой в одной из деревень Калужской области. 

Именинницу поздравил губернатор Владислав Шапша, который сам в этот день празднует 52-летие.

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