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Сирены завоют по всей Калужской области

Очередная проверка системы оповещения пройдёт в среду, 2 октября, рассказали нам в МЧС.
Дмитрий Ивьев
10:56 сегодня
0 539
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Сирены будут включать с 10:40 до 10:44.

Также в 10:43 на одну минуту перехватят сигналы телеканалов и радиостанций.

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