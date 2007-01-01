243

Калужанин выплатил долг, когда начали арестовывать его машину

Дмитрий Ивьев

Мужчина сбегал в банк, пока судебные приставы оформляли документы на его «Газель», сообщили в пятницу, 20 сентября, в региональном управлении ФССП.

Дмитрий Ивьев 243 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники