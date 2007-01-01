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Общество

Калужанин выплатил долг, когда начали арестовывать его машину

Мужчина сбегал в банк, пока судебные приставы оформляли документы на его «Газель», сообщили в пятницу, 20 сентября, в региональном управлении ФССП.
Дмитрий Ивьев
10:30 сегодня
0 243
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В общей сложности он должен был отдать знакомой 30 тысяч рублей.

Ещё 2100 пришлось заплатить в качестве исполнительского сбора.

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Наталья Галкина

Технопарк обеспечивает переподготовку и повышение квалификации педагогических работников СПО из всех субъектов РФ. Для этого созданы 30 лабораторий, которые оснащены новейшим оборудованием. Например сейчас в Технопарке идет образовательный процесс по 14 компетенциям: - Технология моды; - Электромонтаж; - Мобильная робототехника; - Бережливое производство; - Эксплуатация беспилотных авиасистем; - Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов; - Неразрушающий контроль ; - Веб-технологии; - Изготовление прототипов (аддитивное производство); - Интернет вещей ; - Информационная безопасность ; - Летающая робототехника ; - Автоматизация бизнес-процессов организаций; - Мехатроника; - Мобильная робототехника. Подписывайтесь наши новости в ВК и будьте в курсе всех событий и мероприятий Технопарка. https://vk.com/ftpokaluga

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Это их, "плохой" Денисов, специально златкой заражает, чтобы потом все спилить.😃

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Власти Калуги показали заражённое златкой дерево
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ecilop

мтс сам заколебал со своими спам звонками (с предложениями ,тарифами и тп) и не имеет морального права говорить о борьбе со спамом!!!!!!

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mrTJohn

Многие из тех, кто всю жизнь отчислял деньги на пенсию в ПФР и пр., тоже остались без пенсии, т.к. просто теперь до неё не доживут.

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И так стараются. Не взвинчивают цены на товары, а уменьшают их количество в упаковке.

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