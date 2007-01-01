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Общество

В Калуге за лето сыграли 1157 свадеб

Пик пришёлся на август.
Дмитрий Ивьев
10:13 сегодня
0 266
Фото: ЗАГС Калуги.
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В последний летний месяц расписались 480 пар.

В июле было 388 свадеб, в июне – 289.

Всего в Калуге с начала года сыграли 1927 свадеб.

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