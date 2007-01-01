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Общество

Калужан спасли почти от 8 миллионов спам-звонков

09:41 сегодня
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Фото: МТС.
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В Калужской области проанализировали объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы. За июнь-август 2024 года, по данным МТС, с помощью цифровых решений было заблокировано 7,9 млн вызовов, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Калужской области через телефонные обзвоны наиболее активно продвигают свои услуги спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации, компании, которые проводят опросы, коллекторы, салоны красоты, фирмы, предлагающие заработок в интернете, а также мошенники. В зависимости от типа защиты, цифровое решение может само ответить на такой звонок или просто предупредить о возможном спаме, а абонент решает – принять вызов или нет.

«Регионы Центральной России подвергаются массовым обзвонам с целью продвижения рекламных услуг, финансовых предложений, под которыми часто маскируются и мошенники. По статистике экспертов МТС такая спам-волна может отнимать до 15 минут в день. Справляться со спамом помогают цифровые технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data. Мы видим, что количество спам-звонков за год выросло вдвое, настолько же увеличилось число отраженных несанкционированных вызовов», – рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

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