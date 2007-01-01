В Калужской области замедлилась инфляция
Причинами этого называются высокая база прошлого года и укрепление рубля в мае-июле.
Непродовольственные товары дорожали медленнее, а вот цены на продукты наоборот в августе росли быстрее, чем в июле.
Как отметили в Банке России, внутренний спрос по-прежнему опережает возможности производства. Это вызывает высокую инфляцию. Регулятор выступает за дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.
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