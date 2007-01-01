Калужские самозанятые остаются без пенсии
В нынешнем году в фонд нужно перечислить минимум 50 798 рублей. Тогда будет начислен год стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент 1,037. Максимальный размер взноса составляет 406 391 рубль. Тогда также сохраняется год стажа, но коэффициент увеличивается до 8,292.
Осенью социальный фонд собирается рассылать самозанятым уведомление о возможности копить на пенсию.
Напомним, для получения пенсии трудовой стаж должен составлять не менее 15 лет. Тем, у кого этого не будет, минимальную пенсию начнут платить на пять лет позже.
А что вы думаете по этому поводу? Рассчитываете на пенсию или готовы сами откладывать на старость? Пишите в комменатриях!
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