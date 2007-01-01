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Калужские самозанятые остаются без пенсии

Только 3% людей, работающих с помощью этой налоговой системы, добровольно перечисляют страховые взносы, рассказали в пятницу, 20 сентября, в региональном отделении Социального фонда.
Дмитрий Ивьев
09:43 сегодня
2 653
Изображение создано с помощью нейросети.
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В нынешнем году в фонд нужно перечислить минимум 50 798 рублей. Тогда будет начислен год стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент 1,037. Максимальный размер взноса составляет 406 391 рубль. Тогда также сохраняется год стажа, но коэффициент увеличивается до 8,292.

Осенью социальный фонд собирается рассылать самозанятым уведомление о возможности копить на пенсию.

Напомним, для получения пенсии трудовой стаж должен составлять не менее 15 лет. Тем, у кого этого не будет, минимальную пенсию начнут платить на пять лет позже.

А что вы думаете по этому поводу? Рассчитываете на пенсию или готовы сами откладывать на старость? Пишите в комменатриях!

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mrTJohn

Многие из тех, кто всю жизнь отчислял деньги на пенсию в ПФР и пр., тоже остались без пенсии, т.к. просто теперь до неё не доживут.

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Калужские самозанятые остаются без пенсии
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И так стараются. Не взвинчивают цены на товары, а уменьшают их количество в упаковке.

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