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Общество

Калужанин вырастил 1000 тонн тыквы

Такого показателя нынешним летом удалось добиться фермеру Денису Капаларану из Износковского района, рассказали 19 сентября в министерстве сельского хозяйства региона.
Дмитрий Ивьев
09:01 сегодня
1 421
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Прошлогодний урожай был в 2,5 раза меньше.

Выращенные тыквы он отправит в магазины региона.

Как отметили в министерстве, в нашей области уже выкопали 8,7 тысячи тонн картофеля и 1670 тонн овощей с открытого грунта на 103 гектарах. 

Передовыми районами по урожаю пока являются Бабынинский, Боровский, Козельский и Перемышльский.

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