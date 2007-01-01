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Общество

Калужским магазинам порекомендовали внимательнее относиться к людям с электрокардиостимуляторами

Для торговых сетей в нашей области расширили рекомендации. Об этом в четверг, 19 сентября, рассказали в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
08:32 сегодня
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На здоровье этих людей могут негативно сказаться металлодетекторы и противокражные системы.

Охранникам магазинов порекомендовали не подвергать лишней опасности людей, которые предъявляют «Карту пациента с имплантированным (реимплантированным) антиаритмическим устройством». Отказывать в обслуживании таким калужанам запрещено.

Этот вопрос обсуждался на совещании, которое провёл замминистра конкурентной политики Лев Марченков.

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калужская область
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мтс сам заколебал со своими спам звонками (с предложениями ,тарифами и тп) и не имеет морального права говорить о борьбе со спамом!!!!!!

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mrTJohn

Многие из тех, кто всю жизнь отчислял деньги на пенсию в ПФР и пр., тоже остались без пенсии, т.к. просто теперь до неё не доживут.

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Калужские самозанятые остаются без пенсии
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mrTJohn

И так стараются. Не взвинчивают цены на товары, а уменьшают их количество в упаковке.

...
Общество
Калужским магазинам порекомендовали внимательнее относиться к людям с электрокардиостимуляторами
09:34 сегодня
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