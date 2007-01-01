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Калужским магазинам порекомендовали внимательнее относиться к людям с электрокардиостимуляторами

Дмитрий Ивьев

Для торговых сетей в нашей области расширили рекомендации. Об этом в четверг, 19 сентября, рассказали в правительстве региона.

Дмитрий Ивьев 438 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники