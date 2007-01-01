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Вы уже были в современном клубе виртуальной реальности?

«Portal VR Калуга» предлагает массу сюжетов и возможностей
16:50 сегодня
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Недавно нас пригласили в такое место – клуб и арена виртуальной реальности «Portal VR Калуга». Оказалось, что современный клуб – совсем не похож на те аттракционы в шлемах VR, которые пробовали многие в торговых центрах, на море или в маленьких VR комнатах. Технология и уровень сервиса сейчас не сравнимо лучше.

Мы попытались выделить несколько элементов, которыми обладает современный VR клуб.

Первое – это большое пространство, один или несколько залов площадью больше 200 м2. В случае «Portal VR» это 2 зала общей площадью 460м2 и вместимостью до 30 человек.

Второе – современные беспроводные шлемы с четкой картинкой, от которых не укачивает. В «Portal VR», кроме шлемов, которые стали стандартом для современных клубов, есть еще и редко встречающиеся дорогие шлемы с еще более четкой картинкой, например Valve Index.

Третье – возможность играть как в классические игры без передвижения, так и в командные со свободным передвижением по большой площадке (современный аналог лазертага – VR Arena). В «Portal VR» игра для VR Арены собственной разработки и называется Portal Strike. А классических с перемещением в небольшой игровой зоне суммарно более 200!

Полное погружение

Современная виртуальная реальность обладает огромным количеством сюжетов и возможностей.

Как нам рассказали ребята из «Portal VR Калуга», у всех посетителей разные вкусы. Одним хочется поиграть в командный активный шутер, другим в спокойный квест, третьим в спортивный симулятор. Помимо указанных ранее есть детские игры, музыкальные, хорроры.

А для тех, кого игры не очень интересуют, есть большой выбор впечатлений. Для любителей искусства подойдет рисование красками на холсте, граффити на стенах или футуристичное рисование в пространстве вокруг вас с возможностью осмотреть рисунок со всех сторон. Для любителей природы и путешествий есть рыбалка, подводный мир, прогулки по дикому лесу или просмотр фото в 360 по всему миру, чтобы вспомнить места, где вы были, или посмотреть те, где вам хотелось бы побывать. При просмотре этих 360 фото создается ощущение полного присутствия в этом месте.

Развенчаем мифы о VR

Есть много заблуждений относительно технологии в целом. Они берутся из неудачного собственного опыта или опыта знакомых.

Миф № 1. Самое частое заблуждение – что от виртуальной реальности укачивает.

Неприятные ощущения возникают не от самой технологии, а от передвижения в игре без передвижения в реальности. Мозг не может сопоставить картинку из глаз и фактическое положение тела и начинает таким образом вас предупреждать об опасности. Современные VR шлемы позволяют играть абсолютно комфортно, даже людям, чувствительным к укачиванию, главное подобрать правильные игры. Вам нужно либо передвигаться в игре рывками, либо находиться внутри некой кабины (укачивать будет не больше, чем в транспорте), либо передвигаться в игре и в жизни одинаково. Последний вариант возможен в двух случаях: если игра не предполагает передвижения на большие расстояния (не более 1-2 шагов) или наоборот, если вы передвигаетесь свободно по большой площадке (VR Арены).

Миф № 2. Виртуальная реальность – одноразовое развлечение.

Такое мнение возникает у тех, кто еще не нашел свою виртуальную реальность. Если вас не заинтересовала та или иная игра, то стоит попробовать другую. В Portal VR большой каталог игр. Помимо Арены VR со множеством карт и режимов, есть около 200 обычных игр и активностей на любой вкус, даже если игры вас не очень впечатляют, в виртуальной реальности вы найдёте занятие по душе. Как сказали ребята, многие приходят регулярно. Кто-то проходит одну длинную игру, кто-то играет в Арену VR с друзьями. А кто-то пробует разное.

Миф № 3. Виртуальная реальность подходит только для детей.

Виртуальная реальность будет интересна всем в следствии более сильного погружения и более ярких эмоций от игры. Взрослых она увлекает не меньше, особенно режим Арены со свободным перемещением. Это связано с тем, что сами игры в виртуальной реальности очень подвижны и сочетают в себе игры в реальности (например, спортивные игры) и классические компьютерные игры. Для подобных игр сейчас даже придумали отдельное название – фиджитал-игры, которые постепенно становятся полноценным видом спорта. Кстати, именно поэтому виртуальная реальность плохо подходит детям младше 8 лет. Им еще трудно играть всем телом, гораздо проще просто нажимать кнопки. Да и сами VR шлемы по весу и размерам рассчитаны на детей примерно от 8 лет.

Любой компанией в «Portal VR»

Кому подойдет такой формат развлечений в клубе «Portal VR»?

Помимо обычных визитов поиграть на пару часиков, как для детей, так и для взрослых, выделим несколько вариантов.

Детям для проведения Дня рождения.

Большое разнообразие отдельных и совместных игр в том числе и со свободным перемещением, как в Виртуальной реальности, так и на приставках позволит каждому ребенку найти игру по вкусу. А два зала дадут вам возможность спланировать бюджет праздника под ваше число гостей не переплачивая. В «Portal VR Калуга» рады принять как небольшие компании на 3-4 гостя, так и устроить большой праздник до 30 гостей.

Детям для праздника всем классом, в том числе Нового года и выпускного.

30 человек – это целый класс. И такие визиты происходят регулярно, как в течении учебного года, так и под определенные события. Яркие впечатления от игры со школьными друзьями запомнятся надолго.

Взрослым для Дня рождения или корпоратива.

Комфортные места для отдыха и застолья позволяют совместить вкусную еду и напитки из любимого кафе с незабываемыми эмоциями от совместной игры в виртуальном мире. Можете бояться вместе в хорроре, можете устроить поединок в стиле матрицы, дикого запада или бесконтактного бокса (фингалов не останется), можете устроить соревнования кто кого в аналоге лазертага используя различное оружие от пистолетов, до пулеметов и гранат на разных картах, соревнуясь прямо в вечерних платьях и смокингах.

Тем, кто дочитал до конца клуб «Portal VR Калуга» дарит скидку на чек 40% по промокоду «КП40» на любые услуги клуба. Но предложение ограниченно, скидку получат первые 5 человек, лучше поторопиться!

Парк виртуальной реальности «Portal VR», г. Калуга, улица Карла Либкнехта, 20 к 1, ориентир – магазин «12 стульев».

https://vk.com/portalvrkaluga

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