Жителей Калуги приглашают на полевое обучение

Встреча с желающими присоединиться к поисково-спасательному отряду пройдет 28 сентября в 11:00.

Оно будет проходить около четырех часов. На нем волонтеры «ЛизаАлерт» будут знакомить с основами поисковой работы.

Для участия необходимо заполнить форму.

Место встречи: парковка около Бора (рядом с велопрокатом).

Участники должны быть в крепкой высокой обуви и удобной закрытой одежде.