Жителей Калуги приглашают на полевое обучение
Встреча с желающими присоединиться к поисково-спасательному отряду пройдет 28 сентября в 11:00.
Оно будет проходить около четырех часов. На нем волонтеры «ЛизаАлерт» будут знакомить с основами поисковой работы.
Для участия необходимо заполнить форму.
Место встречи: парковка около Бора (рядом с велопрокатом).
Участники должны быть в крепкой высокой обуви и удобной закрытой одежде.
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