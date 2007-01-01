Владислав Шапша сообщил о повышении единовременных выплат для калужских контрактников до 1,1 миллиона рублей

Региональную выплату 19 сентября повысили до 600 тысяч рублей.

Федеральная часть составляет 400 тысяч.

Ещё 100 тысяч составят выплаты от местных районных администраций, рассказал губернатор Калужской области.

- Часть районных администраций уже принимает решения о местных выплатах, а еще в ряде районов они уже действуют, - пояснил глава региона.