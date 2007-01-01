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Общество

Владислав Шапша сообщил о повышении единовременных выплат для калужских контрактников до 1,1 миллиона рублей

Региональную выплату 19 сентября повысили до 600 тысяч рублей.
Дмитрий Ивьев
14:40 сегодня
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Федеральная часть составляет 400 тысяч.

Ещё 100 тысяч составят выплаты от местных районных администраций, рассказал губернатор Калужской области.

- Часть районных администраций уже принимает решения о местных выплатах, а еще в ряде районов они уже действуют, - пояснил глава региона.

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