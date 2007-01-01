В Дзержинском районе подрядчик не уложился в сроки ремонта дороги
Надзорное ведомство провело проверку.
Как рассказала 19 сентября региональная прокуратура, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был заключен контракт на ремонт дороги в деревне Кожухово.
Однако подрядная организация в установленные сроки не уложилась.
В отношении руководителя возбудили дело об административном правонарушении, а затем оштрафовали на 48 тысяч рублей.
Сейчас работы завершены.
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