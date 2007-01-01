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Общество

В Дзержинском районе подрядчик не уложился в сроки ремонта дороги

Надзорное ведомство провело проверку.
Анастасия Каторгина
12:16 сегодня
1 306
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Как рассказала 19 сентября региональная прокуратура, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был заключен контракт на ремонт дороги в деревне Кожухово.

Однако подрядная организация в установленные сроки не уложилась.

В отношении руководителя возбудили дело об административном правонарушении, а затем оштрафовали на 48 тысяч рублей.

Сейчас работы завершены.

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