В Дзержинском районе подрядчик не уложился в сроки ремонта дороги

Надзорное ведомство провело проверку.

Как рассказала 19 сентября региональная прокуратура, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был заключен контракт на ремонт дороги в деревне Кожухово.

Однако подрядная организация в установленные сроки не уложилась.

В отношении руководителя возбудили дело об административном правонарушении, а затем оштрафовали на 48 тысяч рублей.

Сейчас работы завершены.