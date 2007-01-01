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Общество

На конференции в Калужской области заявили о стремлении студентов к отказу от «многобрачия»

Мероприятие проходит в Малоярославце.
Дмитрий Ивьев
12:08 сегодня
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Кандидат исторических наук, доцент госуниверситета просвещения и член правления Союза православных женщин Ольга Розина представила доклад «Многодетная семья императора Николая II: традиции воспитания».

По ее словам, студенты понимают духовные основания стойкости веры и подвигов святых страстотерпцев. 

Рогозина уверена, что новое поколение высоко ценит образ традиционной семьи с любовью на всю жизнь.

В ходе конференции в Малоярославце выступили 18 докладчиков, рассказали в правительстве Калужской области.

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Всего: 2 комментария
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