На конференции в Калужской области заявили о стремлении студентов к отказу от «многобрачия»

Мероприятие проходит в Малоярославце.

Кандидат исторических наук, доцент госуниверситета просвещения и член правления Союза православных женщин Ольга Розина представила доклад «Многодетная семья императора Николая II: традиции воспитания».

По ее словам, студенты понимают духовные основания стойкости веры и подвигов святых страстотерпцев.

Рогозина уверена, что новое поколение высоко ценит образ традиционной семьи с любовью на всю жизнь.

В ходе конференции в Малоярославце выступили 18 докладчиков, рассказали в правительстве Калужской области.