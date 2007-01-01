В Людиново подсыпали грунтовую дорогу

Работы провели на улице 70 лет Победы.

Ход работ проверил глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов.

Всего в этом сезоне подсыпали щебнем более двух километров и это только в городе.

Перевалов заявил, что грунтовых дорог в районе много, поэтому осенью и весной он еще раз все проедет.

- После будем принимать решение, какие дороги приводить порядок в следующем году. Постараюсь уделить больше внимания тем улицам, где жители сами принимают активное участие в благоустройстве, - написал на днях чиновник в своем телеграмм-канале.