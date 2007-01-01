Вопрос многодетности обсудили на конференции в Калужской области

В духовно-просветительском центре «София» при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре в Малоярославце прошла конференция «Многодетность государей и русских мыслителей как образец для подражания молодых семей в прошлом, настоящем и будущем».

Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Одной из участниц мероприятия стала кандидат философских наук Ирина Берговская. Она привела примеры семейного воспитания мыслителей Константина Леонтьева, Евгения Трубецкого и Сергея Дурылина, которые были связаны с Калужской областью. Все трое являются выходцами из многодетных семей.

- Роль «родового гнезда» - городской или загородной усадьбы с ее патриархальным бытом, близостью природе, повседневным общением разных поколений большой семьи и плывущим надо всем этим колокольным звоном, - заявила Ирина Берговская. - Первостепенная роль матери в воспитании, обеспечивающей особую душевную близость. Православный характер воспитания, историзм семейного бытия, который выражался в памяти предков, родовой связи и преемственности поколений, сохранявшейся не только в писаном родословии, но вполне овеществленной.