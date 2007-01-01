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Общество

Семья кабанчиков попала на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
13:35 сегодня
0 361
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Видео в четверг, 19 сентября, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

Запись сделана с помощью фотоловушки, которая установлена на поляне.

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