В Калуге пройдёт торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской литературно-исторической премии «Моя Россия»
Мероприятие начнётся 19 сентября в 14:00 в Музее истории космонавтики.
Калуга впервые примет церемонию. Каждый год она проходит в исторически значимых местах.
Лауреатами премии в нынешнем году стали:
- Гран-при премии - Михаил Тарковский,
- Номинация «Современная проза» - Андрей Убогий (Калуга),
- Номинации «Современная поэзия» - Елена Заславская (Луганск),
- Номинации «Публицистика» - Владимир Малягин (Москва),
- Номинация «Краеведение» - коллектив авторов Государственного музея-заповедника «Куликово поле».
Также специальных премий удостоены киноактер и телеведущий Борис Галкин, а также прозаик и критик Андрей Тимофеев.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
elisei
ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше....
Афиша