+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге пройдёт торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской литературно-исторической премии «Моя Россия»
Новость дня Общество

В Калуге пройдёт торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской литературно-исторической премии «Моя Россия»

Мероприятие начнётся 19 сентября в 14:00 в Музее истории космонавтики.
09:27 сегодня
0 128
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калуга впервые примет церемонию. Каждый год она проходит в исторически значимых местах.

Лауреатами премии в нынешнем году стали:

  • Гран-при премии - Михаил Тарковский,
  • Номинация «Современная проза» - Андрей Убогий (Калуга),
  • Номинации «Современная поэзия» - Елена Заславская (Луганск),
  • Номинации «Публицистика» - Владимир Малягин (Москва),
  • Номинация «Краеведение» - коллектив авторов Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Также специальных премий удостоены киноактер и телеведущий Борис Галкин, а также прозаик и критик Андрей Тимофеев.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Теперь партнёра могут засудить по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
09:50 сегодня
1 809
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Настоятелем этого храма, с которым дружил Циолковский, был протоиерей Иоанн Сперанский, который был почитаем и уважаем всей Калугой.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге развалившееся общежитие начали превращать в церковь
09:42 сегодня
6 1954
best85

Нормальные столбики,не гони волны! Я бы ещё и "лежачих"полицейских" добавил перед пешеходными переходами .

...
Авто и транспорт
В горуправе объяснили, зачем установлены столбики на улице Зерновой
08:31 сегодня
4 1904
best85

Самый умный?

...
Авто и транспорт
В горуправе объяснили, зачем установлены столбики на улице Зерновой
07:48 сегодня
4 1904
mik27

29 часто ездят. Вечером 26 мало и 4

...
Авто и транспорт
Горуправа показала, что творится в час пик на правобережных остановках
22:48 18.09
4 2377
mik27

Что Казахстан что Россия , видно разницы нет.

...
Общество
Пожилой калужанке пересчитали пенсию после иска прокуратуры
22:46 18.09
1 835
harier

Эти столбики не предназначены для разграничения транспортных потоков. Это временные сигнальные ограждения, устанавливаемые на время ремонтных работ. Причем ооочень недешевые. Иных функций у этих столбиков нет!

...
Авто и транспорт
В горуправе объяснили, зачем установлены столбики на улице Зерновой
19:57 18.09
4 1904
Александр Митюрников

76-й ходил ведь раньше до "Кошелева" , и было нормально всё. А теперь ходит полупустой на достаточно коротком маршруте. Продлите до "кошелька" и сразу в 29-ом свободнее будет.

...
Авто и транспорт
Горуправа показала, что творится в час пик на правобережных остановках
18:41 18.09
4 2377
Pro Fun

этот автомобиль, что на фото

...
Авто и транспорт
В Калужской области женщина накопила 876 дорожных штрафов
16:36 18.09
2 1018
elisei

ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше.

...
Авто и транспорт
Горуправа показала, что творится в час пик на правобережных остановках
16:12 18.09
4 2377
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ilkxdm4va1RLRkVOWFpCMmU2Z25zOHc9PSIsInZhbHVlIjoiSTE3bWYwWkhOSEtPdkxjZ0ZFZnViVkc2ak5GN1RkdzAzUlRRR0tDVlp1b0o5YnJLZGNPamR5ZGNrTXZlOTV3aXN3RkF4NHI4UlEvbEs4clZkaEIyTS84ZDREWm5qZ3ZXSDdFM1Z4eTdpaUc5eE5vZktHTjRsTUxQY3B6cjdZSWxPQ0Q4eVBrNUhXdkpDTVJDZHQrdnpKekFPU3NwdHF6Zlh1NzZrRlM5QmpubE55ajFHQXcwcVpSRDdaeUhPbjBmRW9pT1RzUEtsNlByYnpXQUlpaWp0RHRNSzhDNWJ1NUxxZXdXT3pwL04zeXdDQVNQVGVGMmQxa20vUjF1R2hhUGMxTTBxaGdxY0VPK0tZNUNKRklxRWFpZ3ZmM1VPQUZ5Sm5JaFQ3UkJqaDVoajJ1ZzhnSDJGR2pBY2dEWGxyV1BpdUhuYWFqL0M4TDFCa2kxSnhyL3VESEsyMldhMVd0aFN0ZDFnVzRueWRiNk05cmNvSmplc09yYnNZOHMzMk5VcjFkdFErZE1Kc29sK05McVQyVy9iR3pwc0N1bmZnR3djVlgzWUxYWWpWRVNILzZQL1pFbFV5L1MySm82dGZrUFZVU3E5dHZ0T0FCcERWSzE5UUxpVVB0UVJIb21URFgwSitiNkFtNjZiQkpTRERLWTZGLzBHTzBFNXVWQVVvK0ZaRmxDWldyNEN2bGZPM0FYRzFRT3BTKzVvdnhweXZ6cTNHQlFSZDR3NnRTdTNqU3RKVCtmaFBXVzFCeVU3bUNWak9iUDY0WXZuWmJLbVJZVHpDT05PbWgzQWtObVRGenkvOGVTeVZnRTlRTFVYTzAreHppMUxGRWswQWtNekRUeSIsIm1hYyI6Ijk0OGQxODk4MjhlNzlhNDRlZDRmOWU0MmQyOGZlNWEyMDNiZTNhODlhYmM3M2YyMWJjNGFjMjM4YzJmMTQyYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InRuSkQzWjcyb3NwejluRmR1RGsxd2c9PSIsInZhbHVlIjoiN3JGUlJ1T3lYeUlyd2VLM1RYaGpOSTMvVXJwTEtheGtpcVZVY0dxbjJTUWhFSDIySExhVG90aURlR3NJRHF3aStQSWQ1NTAzNlEvaXpKbThxay9jT3dUYjJUbWY2OSszaEpXb1g5Y3I4LzVCemJMd2JDN1pHSVg0RkIwRFFXY3VJNzh5bDVQeXZCZnZYMmxIeEk2NGZpWU1iVUNNNkZ1TkdyNXFoVWdjSnM2bEdxM25wVnJLTzc1c1JYUW8vMjNmQUJmMHVTS0RydWpVNTB3RUNIUWRjQWpJWjlVRzh3bTlSdzI4b1N6Z2NXY1VadGlSeENVOGxSNGZwbGc2SzNHbTlUN2dML2hxSHJNVzJ4a2ZpaXNBZGwzYUMzRDJKbFk4ZXJZT2srclBaWUtCV3VrdS9EbEN3cUFvWmh2QmtHY25MYmgyWG0xMkRPYWdtTzdLdm8xdnhFMUlHSWNqNWI0dDczYlBGSWxSMzhGcWVVNTRKMmY2bk5RNXlYbGZqSXRaYlhvR2E4a1FiNWc4RWhYNmFZNHdmTFZpbXZZa0RKYTM5Ym1OVVNYcVplbGlqVlhjYXFScml2c3BNVk5HcGtLZSIsIm1hYyI6ImIzMDQxYmIyYWU0NWVlNjU5NDI2NzAxM2Y4M2VkYjU1N2QyZmNkNWE4NmM3YWEzODJkMWI2ZTQ1MDg4ODhiZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+