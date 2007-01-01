В Калуге пройдёт торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской литературно-исторической премии «Моя Россия»

Мероприятие начнётся 19 сентября в 14:00 в Музее истории космонавтики.

Калуга впервые примет церемонию. Каждый год она проходит в исторически значимых местах.

Лауреатами премии в нынешнем году стали:

Гран-при премии - Михаил Тарковский,

Номинация «Современная проза» - Андрей Убогий (Калуга),

Номинации «Современная поэзия» - Елена Заславская (Луганск),

Номинации «Публицистика» - Владимир Малягин (Москва),

Номинация «Краеведение» - коллектив авторов Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Также специальных премий удостоены киноактер и телеведущий Борис Галкин, а также прозаик и критик Андрей Тимофеев.