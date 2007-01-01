+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Пожилой калужанке пересчитали пенсию после иска прокуратуры
Общество

Пожилой калужанке пересчитали пенсию после иска прокуратуры

В надзорное ведомство Хвастовичского района обратилась пенсионерка.
Анастасия Каторгина
17:57 сегодня
0 179
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Выяснилось, что женщине отказали учесть период работы с 1996 по 1999 годы в Казахстане.

Суд обязал Отделение Фонда пенсионного и социального страхования включить указанные годы и произвести перерасчет.

Хвастовичская прокуратура контролирует исполнение решения суда.

Новости по тегу
пенсия прокуроры
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Pro Fun

этот автомобиль, что на фото

...
Авто и транспорт
В Калужской области женщина накопила 876 дорожных штрафов
16:36 сегодня
2 706
elisei

ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше.

...
Авто и транспорт
Горуправа показала, что творится в час пик на правобережных остановках
16:12 сегодня
2 1508
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
В Калужской области уменьшилось количество разводов
15:49 сегодня
2 298
maks17

Ох,какой ценный комментарий от горуправы!!!А мы то,калужане,подумали все хором-для эстетики...

...
Авто и транспорт
В горуправе объяснили, зачем установлены столбики на улице Зерновой
14:53 сегодня
1 1091
Shredder

Надеюсь они все попадают когда снег ляжет.

...
Происшествия
В Калуге самокатчик пострадал, упав на дорогу
14:51 сегодня
1 426
ILR

Вот вроде и ник у Вас "Родом из СССР", но кроме ника Вы видно ничего не помните из прошлого.

...
Благоустройство
В Калуге начали вырубать деревья на улице Ленина
14:24 сегодня
4 1392
Андрей Ермишин

Массовые мероприятия дают право останавливать машины как попало. В обычные дни можно останавливать только нарушителей

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
14:14 сегодня
3 960
Maksimir

Полина, огромное вам спасибо! Как будто заново побывал на спектакле, в этой атмосфере!

...
КультPROсвет
Что сотворил с горьковскими «Детьми солнца» самарский режиссер Сергей Морозов
13:55 сегодня
1 258
mrTJohn

Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть.

...
Общество
В Калуге пенсионеров позвали торговать в оборудованные места
13:23 сегодня
1 1151
Bungee

Согласен. Придётся в эти дни не выезжать.

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
13:16 сегодня
3 960
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1kbkZmOGFUMHhON2hWMU9VTG9hNEE9PSIsInZhbHVlIjoiRk9CUVN5UUc1NXZITVArZnNYZXBBU1VoWUNLWGJTZGFWQmFnSlFTTDJkTnB4TXdUdFBkTlB2bjN4OE5Yei9vVVZQemE5TEFTUXdHVld2Lzl1L3Z5dHA1TE9Ga2U4YjFibW5ORkFBaGVmSEZicmZxUWdWYnVsUzNRUWppY2ROTnkvKzl2dVpBYmtSV1R5b21hMm9TYVJKWVF0OThQODNwT09VSitBVS9sNnRmT09WOXNMNFRpcW9pWW1TT21IblV4R0VCTzZNaytNWGFGTENYb2VldndMTitJYnM3cVAxWFNvQmgvWTdTOU83L2lIYksvMmlIUEVESTZNc0ZCQlZQa3ZlSDI3WFhMUVVpUWVSTUZXTUVvblMzWjllMDBJNmJpcXdSSVVLZGkyWEQxdVdzVTdpb3lpNDBQK215c1p0TUg3SkViaW5xakpuTm9hNkoxYnN5QnR1QXhURTIxcFBINklRN2tLbTFBU0pOZTU5WnZwU1Jva2pJd2wwOGQ1K2JuQWJCQmdtREpjakNuZVJ2TGdRRU5nOUhrZHVyazN6Mkp1N2tTSnlxZHhMVEZaUlk4dmVlMkp1d3VzYzhQQVhESm9nQklrVGJENzEyV2ttWG1aZ3Vmdytra1JWUDdReFlkNHh5QVNLM0Z2RDhYS0xGdkxXZnBwZjFzZ0R5YXhXMnlmY0JEQVhKa0VrQUJ1UGZYUXdWYm5zKzR5cGJJVkNRRTQvM3RJa2VjNm8wdS8vUEpzZkZBbUZFRG55ZjZidTBJVHpTSWROYnYzcVJ5bWJGWFh0Sy84dFBWSnBmaW1FK1l1V05YRHdaaXJTVEIxdHhBcCtBT0VZWjZhVHI5UFYxNyIsIm1hYyI6IjgzN2NmN2Q2ZjkzODU1NTQyZGFjODE2ZmY0YjMwOWQ5OWQ0OGU1MzA4OTVlMmQ3ZDNlM2VlNGFmYmIzN2QwMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImM5Tm5LUFYwZWkzYzErUFdoTXl2ZWc9PSIsInZhbHVlIjoiZE9KMUl5YTJPV0c2R1lPcDlOVWdzT1Z6aDdUMlJpNHVHMDMybmhhQTYzanZyR3U5QUpsUVo0Zk1TMVM2b09qb0hMUGRwclEwYXJiTStCNU1zSnBXZ3JvQjFUU0tVdlV6N2laVVJ1UUNJUXFRbHdzcFhkMG8yV3pYL2Jud0o2N3pMcUZldDJTUElRSVh5VjhpU3g1K1d5UDIwM2I1SjNnb2RQS1BTQmdPejMyK2VkV2RHdWlUUnB3dU85TUhGYWsvaHFtRW9TMGR6L1NReHRnemJtMHY5dkJkRTJlcFdGTTBnN3VIK01WVzVHUFA2eVh4M3BNV0F1K2RZRWhZMURISmFFekRoR3ZBRzZtZFdsb0ZVNWxRZXlTdGZPdHZCQ1VtdHNCbXZnRmpLK2hWeldSd1Uyc0JHWUQ5T1JRM2NvcndDRjJ0b1gvbC9lNGxjbFZHTmhzb01DVnNsVXA1TUFCRSs4bjF1eklSK2kyNk04MjlSeGJnUnkzRU03Mlk5UDRvZUhzUUpmMm5VTTNNZ0pTSVRPT0dZU2c2VzExVUltM3FYN1ZwSk93TWxSb3JNOEhtd2krb0xjOS9ZUGZFeFFCTCIsIm1hYyI6IjY3YmZkZDhmMWMzMjEzMWFmNDA3YjhjYjMxYjc0ZjgwNGYzOTI1YjY4ODFhNDhjNzQxNGY3MDUyMjY0MTFhMWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+