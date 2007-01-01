В Кировском районе перед работниками после вмешательства прокуратуры погасили задолжность по зарплате

Людям не было выплачено свыше 200 тысяч рублей.

18 сентября об этом рассказала прокуратура Калужской области.

Надзорный орган внес представление, после которого перед работниками погасили задолжность и выплатили неустойку в размере 30 тысяч рублей.

В свою очередь, гендиректор организации получил штраф. Он должен заплатить 15 тысяч рублей.