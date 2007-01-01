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Главная Новости Общество В Кировском районе перед работниками после вмешательства прокуратуры погасили задолжность по зарплате
Общество

В Кировском районе перед работниками после вмешательства прокуратуры погасили задолжность по зарплате

Людям не было выплачено свыше 200 тысяч рублей.
Анастасия Каторгина
17:19 сегодня
0 144
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18 сентября об этом рассказала прокуратура Калужской области.

Надзорный орган внес представление, после которого перед работниками погасили задолжность и выплатили неустойку в размере 30 тысяч рублей.

В свою очередь, гендиректор организации получил штраф. Он должен заплатить 15 тысяч рублей.

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Лента комментариев
Pro Fun

этот автомобиль, что на фото

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elisei

ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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maks17

Ох,какой ценный комментарий от горуправы!!!А мы то,калужане,подумали все хором-для эстетики...

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14:53 сегодня
1 1091
Shredder

Надеюсь они все попадают когда снег ляжет.

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ILR

Вот вроде и ник у Вас "Родом из СССР", но кроме ника Вы видно ничего не помните из прошлого.

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Массовые мероприятия дают право останавливать машины как попало. В обычные дни можно останавливать только нарушителей

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Maksimir

Полина, огромное вам спасибо! Как будто заново побывал на спектакле, в этой атмосфере!

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mrTJohn

Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть.

...
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Bungee

Согласен. Придётся в эти дни не выезжать.

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3 960
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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