Калужский губернатор встретился с заместителем руководителя Росгвардии Анатолием Маликовым

Рабочая встреча прошла 18 сентября, рассказал Владислав Шапша.

Разговор шёл об оперативной ситуации в регионе, обеспечении правопорядка и укреплении общественной безопасности.

Как отметил губернатор, подразделения Росгвардии эффективно выполняют стоящие перед ними задачи. Обстановку в Калужской области он назвал стабильной.