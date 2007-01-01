Калужский губернатор встретился с заместителем руководителя Росгвардии Анатолием Маликовым
Разговор шёл об оперативной ситуации в регионе, обеспечении правопорядка и укреплении общественной безопасности.
Как отметил губернатор, подразделения Росгвардии эффективно выполняют стоящие перед ними задачи. Обстановку в Калужской области он назвал стабильной.
ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше....
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....