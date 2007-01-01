В Калужской области усилят контроль за качеством продуктов для бюджетных учреждений
Чтобы исключить поставку некачественных продуктов, предлагается рассмотреть опыт Красноярского края.
Там создали электронную базу, которая аккумулирует официальную информацию о фактах фальсификации продукции, поставщиках и производителях. Благодаря этому удалось на 10% снизить поставку некачественной продукции.
В то же время замминистра конкурентной политики Сергей Чериканов рассказал, что подобная работа ведется в Боровском районе с 2019 года, однако пока не хватает системности и контроля со стороны районных администраций и министерств социального блока.
ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше....
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....