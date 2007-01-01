В Калужской области усилят контроль за качеством продуктов для бюджетных учреждений

Этот вопрос обсуждался на совещание по вопросам госзакупок в министерстве конкурентной политики, рассказали 18 сентября в правительстве.

Чтобы исключить поставку некачественных продуктов, предлагается рассмотреть опыт Красноярского края.

Там создали электронную базу, которая аккумулирует официальную информацию о фактах фальсификации продукции, поставщиках и производителях. Благодаря этому удалось на 10% снизить поставку некачественной продукции.

В то же время замминистра конкурентной политики Сергей Чериканов рассказал, что подобная работа ведется в Боровском районе с 2019 года, однако пока не хватает системности и контроля со стороны районных администраций и министерств социального блока.