Жители Калужской области смогли увидеть суперлуние и частное лунное затмение
Астрономический феномен был в ночь на 18 сентября.
Фото природного явления сделал сотрудник астрономической обсерватории ГМИК Александр Алексеев.
Как рассказал Музей истории космонавтики Калуги, понятие «частичное» затмение не существует, потому что затмевается именно «часть» лунного диска.
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Лента комментариев
mrTJohn
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....
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