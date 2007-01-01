В Калуге пенсионеров позвали торговать в оборудованные места

В среду, 18 сентября, городская управа сообщила, что продавать продукцию со своих участков можно бесплатно у рынка на улице Плеханова.

Там подготовили деревянные столы с навесами.

О других местах чиновники попросили калужан узнавать по телефону в горуправе: 71-49-63.

Торговлю в других местах на тротуарах власти считают несанкционированной и грозят с ней бороться.

Напомним, накануне прошёл совместный рейд представителей горуправы и полиции на улице Кирова. Торговцы ушли со своих мест, но потом быстро вернулись, когда проверяющие уехали.

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