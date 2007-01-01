В Калуге пенсионеров позвали торговать в оборудованные места
Там подготовили деревянные столы с навесами.
О других местах чиновники попросили калужан узнавать по телефону в горуправе: 71-49-63.
Торговлю в других местах на тротуарах власти считают несанкционированной и грозят с ней бороться.
Напомним, накануне прошёл совместный рейд представителей горуправы и полиции на улице Кирова. Торговцы ушли со своих мест, но потом быстро вернулись, когда проверяющие уехали.
А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....