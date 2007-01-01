+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге начались 59-е Научные чтения памяти К.Э. Циолковского
Общество

В Калуге начались 59-е Научные чтения памяти К.Э. Циолковского

Их открыли замминистра образования и науки области Денис Зубов и директор ГМИК им. К.Э. Циолковского Наталья Абакумова.
Дмитрий Ивьев
11:24 сегодня
0 234
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В мероприятии принимают участие студенты, педагоги, космонавты и члены Академии наук.

Модератором чтений стал лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, академик Российской академии наук Владимир Соловьёв.

Чтения в Калуге продлятся три дня.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Андрей Ермишин

Массовые мероприятия дают право останавливать машины как попало. В обычные дни можно останавливать только нарушителей

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
14:14 сегодня
3 882
Maksimir

Полина, огромное вам спасибо! Как будто заново побывал на спектакле, в этой атмосфере!

...
КультPROсвет
Что сотворил с горьковскими «Детьми солнца» самарский режиссер Сергей Морозов
13:55 сегодня
1 188
mrTJohn

Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть.

...
Общество
В Калуге пенсионеров позвали торговать в оборудованные места
13:23 сегодня
1 760
Bungee

Согласен. Придётся в эти дни не выезжать.

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
13:16 сегодня
3 882
mrTJohn

Пассажирам из "Кошелева" порекомендовали меньше есть и больше заниматься спортивным бегом за автобусом. Благодаря рекомендациям горуправы, в скором времени места хватит на всех. Не благодарите.

...
Авто и транспорт
Горуправа показала, что творится в час пик на правобережных остановках
13:13 сегодня
1 886
mrTJohn

и дóма Отца Моего не делайте домом торговли

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге развалившееся общежитие начали превращать в церковь
13:09 сегодня
5 1164
Гриша

Лет десять назад на Литейной видел.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге заметили «колибри»
12:36 сегодня
1 5434
maks17

А сажать когда будут?По-моему сейчас самое время.И не надо тратить бюджет на элитные саженцы-от Пучково до поворота на Одоевское море в пустующих полях красивых и бесхозных березок.

...
Благоустройство
В Калуге начали вырубать деревья на улице Ленина
12:20 сегодня
3 1289
maks17

Хоть что-то.Но это мизер, основная проблема Зерновой-полное отсутствие отсутствие пешеходной зоны от Зерновой,22 и до Грабцевского шоссе. Причем по обеим сторонам.

...
Авто и транспорт
В Калуге монтируют разграничительные столбики на улице Зерновой
12:13 сегодня
4 1680
shurup

Какая от них польза и какая в них необходимость?

...
Авто и транспорт
В Калуге монтируют разграничительные столбики на улице Зерновой
11:57 сегодня
4 1680
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlRVbVMxUnBsanBwMjRpSFZQRVZZT0E9PSIsInZhbHVlIjoiZFBKSVA3b1VrVVgrSUlDNTU5S2ZRMVRqYmVRQ0I2TEpnUkRxMUpkRCtrUXVrdWV6a3dyRDQybTE0YW9oVE9jeVFxOERaVUo1WHRJNVJKbzdpOFB5TGJ1ZWNCT3h4dlBqY3Bzd3ZlSHoxUVU5cWJFZ1RxeFBxNlJiL0V4cytzTFNXSkV5QkVtc0pHLzhyb0dFSVF2RVFLUCs0OFMxNDYwQkFzYk1xWFdhK0w0cHNFNTJvYkI4bVdCaEZwNG1DTkNpcVZ6aGNJSitma3lUQmxXS2RzbHVQSHhwbDlzVlZQZ0F1S2RuQW90S3hiN1Z0YlFjb2ZURUpIRVdCT1VxMXVsbjBLUUxnekQrMTF2emMzd28xalR4Z3UvN0xLeGs0OFFoUzhFVE9GSVYzTzhWNVhGZDQrem1UNkFnM0h5Um9jd0FOSE9XM1lHZjFHdHd2cjU1T2VIWjB3aXJOSWtTdVV3UWwrMEdPWitQdlpxNnRiZGRJVVo0TzRlS0ozeG41ZnFwNDB4U0FJRklVK0RNRGFLUGxVd25IU2lLM3gxNXdTQXhQc0VRS1NKQXNKUzFqNW9sM0NnK1hDSXJPSWNSdU1CNk1hSU43MmNhbDhGWkZpd0RTVUJCODRGTTNyY3lSVkFxbVBFMDNOZll6MzRLNHRZcktVYVBoeDdIRHQ0WDRldmZKR0JGMEJ3WGt2cGxYMmFFMXQzdHByNXFYZXVVbEk3L0s5S2dFL3JvcnY4cnRGR3hQQVZvUzd3Q2hCdXQ1WEthZ21jN3Rid0ZNS2t4VElCc2JRaDgyTmFPS0hDVXhBMWM3MWtTZ2V2ekRZOEtESlNlSjBNTXpndmtCdk1DWDhVaSIsIm1hYyI6ImFmNDg4MjkyOGYzNmQwZjRmZTQ5YTlhNGQxMTEwYTc1ZDFkNzQ3MjBlOWJjNjJlMDEzNTBlNzRkMjgyOGQ1MjYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImNCcEpLNTB2UlNzOTdBMDU1cmI0R3c9PSIsInZhbHVlIjoieXFKdGcyNzBZYjMyVDczaHFpckpYQ1l6QU5VYzdDemo1R0x4K1NVZ3JYT3Z3YkhYTEVZckZyU2Q1MHR6RjdTZmJCeFQ4dGppbkNPTUVXdnVXdThZY0MzWDB4a0w1eHE1UTFWYmZhTkNJYit0L1lKTWdYRyt6eWRDY3dhRjliS1BUTzFhQ2ZuVUREM3NsNHI3NjRZOTFGQzFCOUJIai9lTWVEMmlhZVVTVmV0V2g3S1dVTHltUmlia2E3eHRBYmU1bE5mODZTRVhhcTZoalhTMkxPaDl0eVBycUh0bXFzQ1BVTlFzNUlMdlA5RUIycjZVMms5SlMxb01FQkxjQ1Z2aGRKNDVoM05pZjY5T2pNQVM3WWNvbGl4YStzTDNERElRM1ZCNUhsTlhpaXNjZ09mNzhNSXFVY25SN2Yrek9jT0Nvb2UzU3FtdkFNcThWcUlEKzZYS2ZIM2tZRDFkZ282WloyVmVBZHRxemNBRkRyQlduMlkyU2pWb040YzRMbS80ZDJFRjE4ck9qaGFwcFp3djVjMUc2MGFMVDlpWWNRWmZrWmNxaG5mSlN2dzJXMUhGZEhIeXN4c0RWeTRaY1lCYiIsIm1hYyI6IjE3OTkyNmM3OWQ4YzBiNDJmOGI0ODU4NjAwODVhNGMyZGI3NjRlYjMwMmNhOGFhMjE0N2JkM2ZmZDE5MDk5ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+