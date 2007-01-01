В Калуге начались 59-е Научные чтения памяти К.Э. Циолковского
Их открыли замминистра образования и науки области Денис Зубов и директор ГМИК им. К.Э. Циолковского Наталья Абакумова.
В мероприятии принимают участие студенты, педагоги, космонавты и члены Академии наук.
Модератором чтений стал лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, академик Российской академии наук Владимир Соловьёв.
Чтения в Калуге продлятся три дня.
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Лента комментариев
mrTJohn
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....
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