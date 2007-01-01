Ветеран Великой Отечественной войны умер на 99 году жизни

В Тарусе в среду, 18 сентября, прощаются в Владимиром Ильичом Игнатовым.

Церемония в соборе Петра и Павла начнётся в 12:00, рассказал глава районной администрации Михаил Голубев.

С начала войны на территории СССР он был в партизанском отряде вместе со своим отцом. В 1943 году пошёл на фронт.

Воевал в 22-й Таманской дивизии, служил пулеметчиком. Награждён Орденом Красной Звезды.

Игнатов участвовал в Параде Победы в 1945 году на Красной площади в Москве.

В мирной жизни работал учителем физкультуры в школах Тарусского района.