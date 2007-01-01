+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Ветеран Великой Отечественной войны умер на 99 году жизни
Общество

Ветеран Великой Отечественной войны умер на 99 году жизни

В Тарусе в среду, 18 сентября, прощаются в Владимиром Ильичом Игнатовым.
Дмитрий Ивьев
09:24 сегодня
0 131
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Церемония в соборе Петра и Павла начнётся в 12:00, рассказал глава районной администрации Михаил Голубев.

С начала войны на территории СССР он был в партизанском отряде вместе со своим отцом. В 1943 году пошёл на фронт.

Воевал в 22-й Таманской дивизии, служил пулеметчиком. Награждён Орденом Красной Звезды.

Игнатов участвовал в Параде Победы в 1945 году на Красной площади в Москве.

В мирной жизни работал учителем физкультуры в школах Тарусского района.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16).

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге развалившееся общежитие начали превращать в церковь
10:37 сегодня
1 434
Pro Fun

Фото во вторник, 17 сентября, прислал наш читатель.

...
Авто и транспорт
В Калуге монтируют разграничительные столбики на улице Зерновой
10:04 сегодня
1 1425
mrTJohn

Чтоб на лавках не сидели. Так вот что означает цифровые бабки. 😮

...
Общество
В Калужской области пожилых людей обучают компьютерной грамотности
09:19 сегодня
1 207
mrTJohn

Игра была очень захватывающая, очевидно.

...
Спорт
На чемпионате России по спорту слепых калужские голболистки завоевали «золото»
09:15 сегодня
1 166
VGA

На выставке калужане показали трехметровые растения.

...
Экономика и бизнес
Калужские растения привлекли внимание на международной выставке
08:50 сегодня
1 240
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Осенью 1845 года 22-летний Иван Аксаков прибыл в Калугу и поселился в довольно чистом номере калужской гостинице «Киев» на Никитской улице.

...
Общество
18 сентября в Калугу приехал император Николай I
08:44 сегодня
7 4547
VGA

День 17 сентября официальный памятный день Калужской области – День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков (1943 год). Принят Законодательным Собранием 20 июня 2013 года.

...
Общество
17 сентября родился Константин Циолковский
07:11 сегодня
10 5694
Tomer Savoia

Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
05:48 сегодня
1 743
grober

Да просто им не место в 21 веке!! Пусть в свой 13й возвращаются. Им никто не над!

...
Статьи, аналитика, репортажи
Запрет на ношение никаба – борьба с экстремизмом или ущемление мусульман?
23:54 17.09
3 2496
grober

Канеш... Бабы нападают, мужики жилами вытянут..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужские волонтеры показали школьникам Тарусы, как обращаться с боевым оружием и оказывать первую помощь раненым
23:53 17.09
5 899
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InU5dzJuNGNOeCtRZk92dlMwNDlzS3c9PSIsInZhbHVlIjoiNWk5OWErV3laSSt1SWZINHcxR2NhaUpTWFlmdk14Q2R3Y2RyU2RzdERQcWZuLytqQTdEQ3RqNVZqSW1xaWRqdzViUm02SWd3RWVIVnhVZEI4Q0Zza2EyQ1g2OGh4ZlNESzVjTG8yV01QK0dGUmhRdFJaczF2Y1RjeWlaUnZSak5aOG15cEl6cnN6TU95VlJuZlg5WW1nRFkxTzNkZnFSSjhpTTVjUlNuM095bXpET1Z0M1dxSWdML2tsK1lYUXdTSXl4Wko5QVU2VUpqWXRtRkg5VUozOEJkY210eDlQNGVBcUpsaEczeHV4UVBPQS9MaE9nSmhVMHZoeVJ6TThKaEk5emZEbWFucDlJKzVWZ3I1enNULzFBMUpyZUZ5Yjg2T3VURXYxNmxSUURHM3ZsM0tuNENUMkxBOWxKNGNEcFl6SnZaOHRGeVZrdHhZakNUdi8vVUs0b0h1OUYzc3NoSkhTZ3J1ODB5REtaN3JYVGx3SGx0YW9BcWZRWlRyd1cyVm1nS3BySkZYQlZVQUQwdFBIZHcremhaZjVsTlZrYVV3MmFYU0hQV1ZycTg5YklRMTBueGdDWnNTdzFtV1UvUVNWUmdBY2c3OXJGVThvOW15TkFoVkJEZXRWTGZMd29PckNZZ1dTY3Y4K1FqWXgrYUtjcEJZelp5c3ZIelhqdVNUNkdNSWdWSHkzbTc3ckd1ZU5pTDFkR2lBaHVVc1pUQkU3MDMyNS9IblZPVVk0S09ZeC9LS1hvc2R4MW5mbjI4aHdyR0IycEp2VndzVVQzbjlrTkd2Mmd6QkNITVkycVB2YzZPalVCUUdXK2ppamFTQUcwSUtrWnFFdllmaHF1WiIsIm1hYyI6ImRlZjczNmE3YTk5YzY4N2EyNmZiYmRkYjBkMTBhODRiYTU4ZWRiMjBiOGJmZTJhYWEyZWU4ZjI3YWQ1MjJkYjciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlRwOUsrMlBxN2VMNG5yRVJROVJPV1E9PSIsInZhbHVlIjoiZzBWTXhpTEIvVFpsUk1qYkNhblUvSEJmR2YwV2J5cjI0S1pMT3p2bEN4L3lkZUlhc1dHUU92d0huTVJPYm1tUy9DcE9iVHNUaXpXL2x1QnFMcllETjVxZmNQY09veTZYbnNoYlI2bzFGS2ZXcFJSb25wYkg1WW1XWXorVGM1SmU5Z2dxTTZ4ckpybVR4ck5relFKMlhES3ZSL3djUUF6MDEzZWtkckdrRTNQWEVTbm1sTkJjZEJYQlY5UnFzTWVVbDN3bzZvYjFiYjhOZTlIUVFFeWY5eTArTzlzWUdXUFNpaGFSaFlRNURsRDdkYlVQbUlIM1NqMDh5YW1CWWpMUitiNW9YN2F4aThyTFBNZDdwU1NxZFc5dnhuc0EycWkyQXgrRXNrelZsT1YxYkErTE93WFhSS0NyaVZ4WkpHcE8rbnUvR05hWWNtaGd0WDZINWFtMjk1RTgyckZjTGdzdnV4bmhoOWZRb1N5aWZQMTh6VU9pRUFRaUhQWG51b3A1REZzaG5QNlFuL2tPVlBERU14dy9oOFkzK2E4ZXBWaTVCVTlzVDU4TEIvdThZNUpCdDR0SFpkTEVaYldzYkhKNCIsIm1hYyI6IjI4ODQ3ZTY5NzM5M2I1NTVlZTcyODA2NTEyMjFlNzQwNTdiMWE1MmQ4YzBkNGQwYzUwOTE4NmVmMTVmODliODkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+