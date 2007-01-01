Ветеран Великой Отечественной войны умер на 99 году жизни
Церемония в соборе Петра и Павла начнётся в 12:00, рассказал глава районной администрации Михаил Голубев.
С начала войны на территории СССР он был в партизанском отряде вместе со своим отцом. В 1943 году пошёл на фронт.
Воевал в 22-й Таманской дивизии, служил пулеметчиком. Награждён Орденом Красной Звезды.
Игнатов участвовал в Параде Победы в 1945 году на Красной площади в Москве.
В мирной жизни работал учителем физкультуры в школах Тарусского района.
Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16)....