Медведя заметили в калужском лесу

Животное попало на камеру фотоловушки в лесу в Барятинском районе, рассказали 17 сентября в «Калугаоблохоте».

Напомним, в нашем регионе за последние годы увеличилось количество медведей. В области их уже несколько десятков.

На прошлой неделе в правительстве даже начали обсуждать вопрос исключения медведя из региональной Красной книги, чтобы охотники могли регулировать популяцию.