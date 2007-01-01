Медведя заметили в калужском лесу
Животное попало на камеру фотоловушки в лесу в Барятинском районе, рассказали 17 сентября в «Калугаоблохоте».
Напомним, в нашем регионе за последние годы увеличилось количество медведей. В области их уже несколько десятков.
На прошлой неделе в правительстве даже начали обсуждать вопрос исключения медведя из региональной Красной книги, чтобы охотники могли регулировать популяцию.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16)....
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