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Медведя заметили в калужском лесу

Животное попало на камеру фотоловушки в лесу в Барятинском районе, рассказали 17 сентября в «Калугаоблохоте».
Дмитрий Ивьев
09:41 сегодня
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Напомним, в нашем регионе за последние годы увеличилось количество медведей. В области их уже несколько десятков.

На прошлой неделе в правительстве даже начали обсуждать вопрос исключения медведя из региональной Красной книги, чтобы охотники могли регулировать популяцию.

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