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В Калужской области пожилых людей обучают компьютерной грамотности

Дмитрий Ивьев

Такие курсы организовали в Калужской «Заботе», а также в Жуковском, Кировском и Боровском центрах социального обслуживания, рассказали 17 сентября в региональном Минтруда.

Дмитрий Ивьев 210 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники