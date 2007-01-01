+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области пожилых людей обучают компьютерной грамотности
Общество

В Калужской области пожилых людей обучают компьютерной грамотности

Такие курсы организовали в Калужской «Заботе», а также в Жуковском, Кировском и Боровском центрах социального обслуживания, рассказали 17 сентября в региональном Минтруда.
Дмитрий Ивьев
08:46 сегодня
1 210
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работа ведется в рамках программы «Активное долголетие» нацпроекта «Демография». 

Как рассказала преподаватель-программист Калужского центра «Забота» Марина Катрич, в рамках обучения пожилых людей делят на новичков и опытных пользователей и стараются всем помочь добиться результата.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16).

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге развалившееся общежитие начали превращать в церковь
10:37 сегодня
1 434
Pro Fun

Фото во вторник, 17 сентября, прислал наш читатель.

...
Авто и транспорт
В Калуге монтируют разграничительные столбики на улице Зерновой
10:04 сегодня
1 1425
mrTJohn

Чтоб на лавках не сидели. Так вот что означает цифровые бабки. 😮

...
Общество
В Калужской области пожилых людей обучают компьютерной грамотности
09:19 сегодня
1 207
mrTJohn

Игра была очень захватывающая, очевидно.

...
Спорт
На чемпионате России по спорту слепых калужские голболистки завоевали «золото»
09:15 сегодня
1 166
VGA

На выставке калужане показали трехметровые растения.

...
Экономика и бизнес
Калужские растения привлекли внимание на международной выставке
08:50 сегодня
1 240
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Осенью 1845 года 22-летний Иван Аксаков прибыл в Калугу и поселился в довольно чистом номере калужской гостинице «Киев» на Никитской улице.

...
Общество
18 сентября в Калугу приехал император Николай I
08:44 сегодня
7 4547
VGA

День 17 сентября официальный памятный день Калужской области – День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков (1943 год). Принят Законодательным Собранием 20 июня 2013 года.

...
Общество
17 сентября родился Константин Циолковский
07:11 сегодня
10 5694
Tomer Savoia

Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
05:48 сегодня
1 743
grober

Да просто им не место в 21 веке!! Пусть в свой 13й возвращаются. Им никто не над!

...
Статьи, аналитика, репортажи
Запрет на ношение никаба – борьба с экстремизмом или ущемление мусульман?
23:54 17.09
3 2496
grober

Канеш... Бабы нападают, мужики жилами вытянут..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужские волонтеры показали школьникам Тарусы, как обращаться с боевым оружием и оказывать первую помощь раненым
23:53 17.09
5 899
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InZ2SDBoQUNHZXhuM0dLRkJNNkxIU1E9PSIsInZhbHVlIjoiVkFSSW1RdDYrK3BKeW8xMXhFeWkvUTgvalRodjhVYW50NWJGU0JsUFZGU3B5NDZ3Vjc3Yks4MWNZUk5TQys1Y1BoV1JjWThLWHhUVnFvcGQzN3lpallXNjVmQktyeTA0bVRWdHVOdWlZNzY3V05aN055RFVrNVQzSXVQN2RqeGxZc2tqVVhQMEVmWEpMeUVSNjZZV2c4c21nWEdQRisvSVd3eWpWRTgvckpHWXlDVE83NUZMQ1p4cVJpVkM0MDRGUFFyMGV3TnNRUVp1dzJaTDMrRkJOclNmL0w1SnB5NFh1WEpCRGF0Z2lxK3F6MytDdWM4MFVma3pIS2xHOW1xSzEzZTYvaGgyMmM0TXJQV3A1M2d2UWYvc2Y0YSs1QVN1VmdJdVdCdnFpbWR6ZVIxRWhHNGU4UjNCb3NtdnhBSDBUeUFnaktLZUFDbUJ0c3VTejltSkRKQXpEV2ttYlBpNkdKb3Y2NnZ6TlkvY0xML3Q5WjJMSGFpa3kvWGRpVDlZNWFKV3Nzbk5HSi9VVVk0Zkw1VjBFKzA3eE5lZVNsOHYwWDlYRFhnQUZMTm53QW9BNkJIbWxTQzRPdm1YM0lSL1BRZDkxTGpjc3cwaDE2Y044YlNaeWVPaFpaYmJxWEc4WmtJOUFnVElYb21GdnF5WGRCMVM0TjVXbzh6MzhXc3BwQitqOFZLVGw4bVhxcURNaktFSTBBaEV3eS95ODdxSlRhWWVpNWNOMFgzSjZudjhjUVlkL09KbHM4bzcxN0ZaV2toeXprd0RVbVg3OW01QmZHb2JuUjRlc2ZNM0pyNUhyOEkyK28zTGR3R3ZUcjhBVjFpcEtRSVc5V3Qra01YbCIsIm1hYyI6IjRlYjRhMzdjMmM2NTkwZmIzZDBjMzg5N2Q0MDdhYWE3MzA0ZjJiY2MyNmE4N2FjZTAzZjliNzg3ZDcwNmFhMmEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjMwVnlyTE1ILytpenp6SkFkOWNuV1E9PSIsInZhbHVlIjoiVFFwMkpVeGJvVUV6OXl5THBGZjBSKzRFN3c3OTZkUm41cFFzYzk5TTkydXh3Rit2VUovT1RjbDA5VlNqUFgwU3ZKRlFUMEo0NjBYSWtBNmphOEwzS2JjSkxTZUFpS3JpcW1EeTBrNjJSbjE1eTA3d1h4SUZGbUpzSmlPTUhEN3ViYmRabmRDelF0UDJBWStQbFMwWWZwUHk5SE9GaVkxQVc1NWpZeXhxOHMrOXNrSmkySG12Wnd4T2VOVlh5UDZsN1FHZTluOGI2QzdPMlJkRDNINXJ4WUhtYnl3ZFp5VnJCTUdwVnQraEdzbXRGL3ZaWlZ2MjZaQkpNakNuSjJ3eFBrclZnTDR6S1FGWlBNRFFibEhTemtwbXkvZ0NkNDFwSXIzbHdvTEZVcFVKVCt6dmM1Mkw5SlJhL0JtdmdORnpKQU9xSVlxb2hiVm1aSW41elR6eEt3NzNYcExmaHFjb3Axbnlmb2VlYzRHSDEyTHRSSjJSZE9tWkRab0U2aGlmNW5XRlhsM2FITnZQOTNtMGsvYWRBMGNpY2huaU9TQVNtQmZLeHpPMVlRamVhVXBOcVB1UGJKZWs4cDhHUXpzUyIsIm1hYyI6IjA5ZmVmNjFlN2JhZTAyYjY2NDhkNDhiZTdhNjlmMDU5M2Y1MThkZDk4OTQyNTc2MzliZmY0N2Q1OTJiZmZhY2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+