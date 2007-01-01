В Калужской области пожилых людей обучают компьютерной грамотности
Такие курсы организовали в Калужской «Заботе», а также в Жуковском, Кировском и Боровском центрах социального обслуживания, рассказали 17 сентября в региональном Минтруда.
Работа ведется в рамках программы «Активное долголетие» нацпроекта «Демография».
Как рассказала преподаватель-программист Калужского центра «Забота» Марина Катрич, в рамках обучения пожилых людей делят на новичков и опытных пользователей и стараются всем помочь добиться результата.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16)....
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