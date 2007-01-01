Мобильный комплекс флюорографии и маммографии заработает в Ферзиковском районе

Обследования можно будет пройти во второй половине сентября, сообщили 17 сентября в министерстве здравоохранения.

В Ферзиково медики будут дежурить 24 сентября с 10:00 до 13:00 у дома №1 на улице Афонина.

25 сентября в это же время комплекс будет находиться возле Воскресенской врачебной амбулатории на Центральном бульваре, 2а.

30 сентября с 10:00 до 13:00 пациентов примут в районе ФАПа на улице Центральной, 15 в деревне Бебелево.

Желающим пройти обследование нужно принести паспорт и медполис.