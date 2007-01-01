+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Мобильный комплекс флюорографии и маммографии заработает в Ферзиковском районе
Общество

Мобильный комплекс флюорографии и маммографии заработает в Ферзиковском районе

Обследования можно будет пройти во второй половине сентября, сообщили 17 сентября в министерстве здравоохранения.
Дмитрий Ивьев
17:21 сегодня
0 55
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Ферзиково медики будут дежурить 24 сентября с 10:00 до 13:00 у дома №1 на улице Афонина.

25 сентября в это же время комплекс будет находиться возле Воскресенской врачебной амбулатории на Центральном бульваре, 2а.

30 сентября с 10:00 до 13:00 пациентов примут в районе ФАПа на улице Центральной, 15 в деревне Бебелево. 

Желающим пройти обследование нужно принести паспорт и медполис. 

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ecilop

"Проехать там нельзя будет с 6:00 18 сентября до 00:00 22 сентября."

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
15:38 сегодня
2 1166
maks17

Чего делать то будут?

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
14:09 сегодня
2 1166
ecilop

"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

...
Авто и транспорт
В Калуге опять перекроют Синие мосты
12:36 сегодня
4 3513
ajax

Кто-то вёл счёт ударам?

...
Криминал
Вынесен приговор жителю Калуги, который пять раз ударил полицейского
12:24 сегодня
1 496
ajax

Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

...
Авто и транспорт
В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню
12:23 сегодня
1 455
Василёк

лучше бы сделали кольцевой, через аненки

...
Авто и транспорт
В Калуге хотят изменить маршрут движения автобуса №29
12:12 сегодня
2 4580
Василёк

это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

...
Авто и транспорт
В Калуге опять перекроют Синие мосты
11:59 сегодня
4 3513
Василёк

где ознакомиться с актами ?

...
Авто и транспорт
В Калуге после Театральной деревья начнут пилить на улице Ленина
11:56 сегодня
4 880
Meshootka

Для этого нужен губернатор? Для напоминания?

...
Общество
Владислав Шапша напомнил калужанам о 81-годовщине освобождения региона от фашистов
10:42 сегодня
1 293
нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

...
Авто и транспорт
Улицу Молодёжную в Калуге перекроют на 15 дней
09:24 сегодня
1 992
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjNsN2pNYTVQOUwwbUdIN0pnVEdqUnc9PSIsInZhbHVlIjoiZVZPMVpOOGx2SW56V2lSWm5JcGNjZnp2VXpzODdNMkVUYk1GekJXSnh2R3FMSHhaQ2pDVVk5cFFDZTZEK0dRQWxiNUNaU3h0QUIwWFJFUGZjc21uVVNyU1hLVDFIR0t0aUhGVS9TMmUwU1NmTHpsYTduaVkxNzFDdmU5SHV1QTFKTzh2SW9YRjJ2MFBzLzFDaWc0eXA1Tzcrc0RaMXlGWVBTWVRqMDVMa1VHUjRBbG9rS0pZTXpoaGk0Ni9HLzQ3QmdYbFlPNUt0bXowVGJTVnFCaTF6KzFhcVNvQ0ZkSktiVWk2SGRZSDIwY1A2M3Vtd0praFkrODdtMjNNZ1ROQUhyRFlQNUVLWWpDaUtmZVRHTHBmRjlRSzNXNjNOY3VRNlRzVW84bXhTY04yUEg4dUQ2K0Q4eWhrK1MyZmhGaWJPbjdjRVArb1htYkY5M3B4aHJkM0tjRXROaCthc1Q0UWdwMm9XeW5ERHhHam5sUVR5NEdUdWEzRDB0UUFTNmYxaXlVb0xTaHN5Ymt1U0R4RDZUZHJ4ZjVNbnVBWm9BZDFEZXkzRFJxS21YVlZzUTlrd1E4YVd5dVErR0dMSURtem8zS0xqaUMxTUFQazB0enYvSEpmY0o2VzNlN2dtRXl1UXhwTnVrWGlzaGlzMWovRDZUek9HNmh4SFM0VmZKTG5rZFJCRDUyaWJxeXo1akQxK3IvRDlLRk1hR3llblUwZnREK1dWSHBldWM4SmdVdHhKTzVkRHhySEpITFFHSmFHMGcxemZvTnFkLzUwOUNTaFpjR3E2c3kwMXJ1ekYrUE8zTlNuaXJLWmxhRG1KZldIS1V6MCtCbHprVDFSZmk2eSIsIm1hYyI6IjIwNDljYzEyOTY3MzZkOWI3MDVlODc5ZjVmYjI0ODgwOTc5NGQ3MDFkMmVjOWMwOWRiZTIzMGM0OWE4ZmU0YWUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlFLN3JDc2I1YVJxaUd6U2h2MWtUdWc9PSIsInZhbHVlIjoiYmZaOE9mdisvbWwyZDcrOW5udzI2d0gzNjZyUTduSlo0cS90bGpkZFV5a1V0dUd4Tm1CMkF2RGZEMUt6eCtjOEZqeVgxcllZL1dEOTVTcG0vaTJvM1JGcjF4Rm05cEI1bjJmTUZsdVg2S1d5WW9xVW5oa0dtUnZGVkxUWk41VkRWTlRhWHk2Z1F4YjYxWitXM0FCRVQyY2tueXhlSHZaRXFzMXdqbHJMd252Zm94TFJiUzVyM2JkR1l1Sm14V3JZMUVlU2U2UVVTNlg1RVE5eTgzd092WHVVMDFHTUlFc0lXNzhPUm92Y29zSGRwb1ZVY0ovdjdkT3lPVnNzNzRJdzhjNDczWFBPR3M1bHJOZmcyRzhDNm5uWFlZei8rNlpYVnpRZEZicXc3VzJOOVg4ZHgxdVMwTUNyTkZpT3d3NmVnYUZDaThNQnhMbFhUa21zQWY1TjZkM2RtdUpUWFgyZGE0QWQ4ZEhHa21BK3JQUTdPRkdBelhURUJ0cGhhM0tBWHBpWEs0REU1M3NMaWQ1VVlMcTFiVTMvMGNvU0J3N1hUQXZiMlNQTms4VWxISjh2UkN0T3lEbSs3WTYwMmVydiIsIm1hYyI6ImM1NTY1YzhlNWVhMDc2ODk3MmRlZmE1NzU2ZGJhZDY1OGI5ZDI4ODZhNWEwYzNlOWI2NjY5YzIzZWQ4MjRmNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+