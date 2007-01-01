+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге разогнали уличных торговцев на улице Кирова
Новость дня Общество

В Калуге разогнали уличных торговцев на улице Кирова

Очередной рейд утром 17 сентября провели сотрудники городской управы и полиции, рассказали в управлении экономики города.
Дмитрий Ивьев
16:49 сегодня
0 640
Фото: горуправа Калуги.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Наши сотрудники регулярно борются с нелегальными торговцами. Самый верный и эффективный способ – это совместные обходы с правоохранительными органами, - прокомментировали в управлении. - Такой обход состоялся утром 17 сентября. Общими усилиями с представителями УМВД России по городу Калуге очаги несанкционированной торговли на улице Кирова были устранены.

Отметим, что ранее после таких обходов торговцы возвращались на те же места после ухода проверяющих.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
14 оценили
43%
0%
0%
0%
0%
57%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ecilop

"Проехать там нельзя будет с 6:00 18 сентября до 00:00 22 сентября."

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
15:38 сегодня
2 1166
maks17

Чего делать то будут?

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
14:09 сегодня
2 1166
ecilop

"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

...
Авто и транспорт
В Калуге опять перекроют Синие мосты
12:36 сегодня
4 3513
ajax

Кто-то вёл счёт ударам?

...
Криминал
Вынесен приговор жителю Калуги, который пять раз ударил полицейского
12:24 сегодня
1 496
ajax

Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

...
Авто и транспорт
В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню
12:23 сегодня
1 455
Василёк

лучше бы сделали кольцевой, через аненки

...
Авто и транспорт
В Калуге хотят изменить маршрут движения автобуса №29
12:12 сегодня
2 4580
Василёк

это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

...
Авто и транспорт
В Калуге опять перекроют Синие мосты
11:59 сегодня
4 3513
Василёк

где ознакомиться с актами ?

...
Авто и транспорт
В Калуге после Театральной деревья начнут пилить на улице Ленина
11:56 сегодня
4 880
Meshootka

Для этого нужен губернатор? Для напоминания?

...
Общество
Владислав Шапша напомнил калужанам о 81-годовщине освобождения региона от фашистов
10:42 сегодня
1 293
нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

...
Авто и транспорт
Улицу Молодёжную в Калуге перекроют на 15 дней
09:24 сегодня
1 992
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Img1clM0NVI1Rzd4dUVDWFM5Ukk0UlE9PSIsInZhbHVlIjoic2hTaXYwdVdiTWdmSmM5UnBLNXh2ZlpRU3dTdzh3UkhQVFU0M29zM3RDVmtaUFZiWnZEc0ZZTTgwQnRMa0h6MTBLa1NyUUYwL3psV2NWeExITHVQYlkxRHd5TkNHVDFxZEtRUEEvdVFpempENmkvd2dxVmtKQlBpQjFpQmZUK0RTSzVsN01aWjg0SWx0TC8wVlF6bStjY0t0M0gvdjYvZ25pY2ZSMFRHM2VaZEh2Uk1sMTl3TzBmc2xSMXJuMDNXRjhWeGpYb1J5N2RROTNwVUZVcUV2aTkyWlhZNVF6T3g3aUkyQjViSFU4ODVYM3JIVjlacFRLMHNEVjN5aXFOTGEySS91VS80WDF1VXlMemdRcm9ZY1M1TUw0WDBPYkVnY2hCdmp2VTU1NWZ5cVdhMnNiNlVtQTFLMmwwZUdlSXZHVFZTQU1zTnBjdDFxZ1NWclZldTErQ3NaMmVZa3VzME9KNFc4aitvY0twYnJ3WFo2REY5U0lUTWtjYXBJcFhyYzFnUTgxWnZRRDVBWnpVa095K3c0Rm1OeHI3aFhZRFErYVVkVExOeU9zb1VES3gzN3VYU1BvNkZBL1BKbWl4RXo0QXp6ZkZBNGFZbi9YUGpxZlZ1OXVyZFlNRERuQThRUndKSk1OVTVKTUZINGhacDNYcjRCU3ZCTGZkaE15aW9COS96eDEwc2NzMEhwL1pNNS9MTVI5VGhjbWNSY0NsNTUwQncvM0hjUGlib1l6L1VWTWo4V21MQnVIbHpqR25SSHYvVjNieXBQVDY1a2pyT3dWdWVKZ3F2RjRsakFlR0wxR21KNmozdEtKNnBrY0VCSUZva2x4V2RMdlpWS01CdSIsIm1hYyI6ImJhZTcwYzZhYmUyMjIwMTZkYjQ3YTU0NzJiZDgyYzBlNzZlNGM2ZDdkNTA2NTcwZGY1MDJmMjcwZjUyMTQwMWMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InJ6WEtjRVFuRkNNRmhzd0lZYTRLVlE9PSIsInZhbHVlIjoiU2VVakRNVmpvRHIxS3NJUE1YeXo4OVYwMEtJTklHeFlFdGRjWlNZL28zZTZ4b255bmhpb0RPTnIrWlRSL1lNT0s1Zi8vMUpZazEyNWhFdXY3UHgzY3VsTnFja0VyMjExN1hVUTBzZ1pMcXFrd0gwRVc0V3NrRVVoTHNEdmt6ZmZMVVFLSHZKMEJ5WENTN1cySUM5MlFnclJ3ZHNsNE1jNWZkR2RhcEZCR1BiNTR1UGs5UWMrT2Rqc256UGlsaVo0aFJxUkFOZi9TRktyeE44MTBRVk1SN1lCOGpDdDhlSmpySnk2K3lLelFXY011NlZPWWgzdjQwTnBIRVc1M2tna2ZjdjlNdUZXL3lXNG9SYVBUMVZjVGxqRjNiNy9UZ1h6ajVWTEN6ZDBoRFQ2dFh3cDBMUVkxdks4N2tib2Q4SDVIbU5ld0tWVDM2UEZuNWlWdGpHODdHWmxoVWlDMGVPWURmaXlOVFpzVW1NQ09BRkl0NGtEZHNZSGJnTXEwY2tibjhyblFwSjk2ZE9RTUVEQ2RIZ2FEZWNma1dieEtjTTRqVmMzemhDbkgrd0g1QW1SZlozRVFzTTA3UmJRRkNBZyIsIm1hYyI6IjAyMjhmZjY4MzM1MDRkMzIwYTg2NDcyYTQwNDJjY2ZjYmQwMWY1M2MxMTQ2NzdmYWE1M2I3OTQ5NDA4ZmI1YzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+