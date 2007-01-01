В Калуге разогнали уличных торговцев на улице Кирова

Очередной рейд утром 17 сентября провели сотрудники городской управы и полиции, рассказали в управлении экономики города.

- Наши сотрудники регулярно борются с нелегальными торговцами. Самый верный и эффективный способ – это совместные обходы с правоохранительными органами, - прокомментировали в управлении. - Такой обход состоялся утром 17 сентября. Общими усилиями с представителями УМВД России по городу Калуге очаги несанкционированной торговли на улице Кирова были устранены.

Отметим, что ранее после таких обходов торговцы возвращались на те же места после ухода проверяющих.