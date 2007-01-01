В Калуге разогнали уличных торговцев на улице Кирова
Очередной рейд утром 17 сентября провели сотрудники городской управы и полиции, рассказали в управлении экономики города.
- Наши сотрудники регулярно борются с нелегальными торговцами. Самый верный и эффективный способ – это совместные обходы с правоохранительными органами, - прокомментировали в управлении. - Такой обход состоялся утром 17 сентября. Общими усилиями с представителями УМВД России по городу Калуге очаги несанкционированной торговли на улице Кирова были устранены.
Отметим, что ранее после таких обходов торговцы возвращались на те же места после ухода проверяющих.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша