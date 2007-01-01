За уклонение от армии жителя Калужской области оштрафовали на 100 тысяч рублей

19-летний парень из Ферзиково получил повестку осенью прошлого года, прошел призывную комиссию, но в военкомат в назначенный день не пришёл.

Молодой человек уехал в Москву и не выходил на связь.

Вернулся в Калугу он только в феврале, когда родственники рассказали, что в отношении него проводят проверку следователи.

По уголовной статье виновника оштрафовали.

- Привлечение к уголовной ответственности за уклонение от призыва не освобождает гражданина от призыва на военную службу в дальнейшем, - рассказали 17 сентября в объединенной пресс-службе судов Калужской области.