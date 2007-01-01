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Общество

За уклонение от армии жителя Калужской области оштрафовали на 100 тысяч рублей

19-летний парень из Ферзиково получил повестку осенью прошлого года, прошел призывную комиссию, но в военкомат в назначенный день не пришёл.
Дмитрий Ивьев
15:11 сегодня
0 244
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Молодой человек уехал в Москву и не выходил на связь.

Вернулся в Калугу он только в феврале, когда родственники рассказали, что в отношении него проводят проверку следователи.

По уголовной статье виновника оштрафовали.

- Привлечение к уголовной ответственности за уклонение от призыва не освобождает гражданина от призыва на военную службу в дальнейшем, - рассказали 17 сентября в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

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Лента комментариев
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"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

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Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

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лучше бы сделали кольцевой, через аненки

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12:12 сегодня
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это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

...
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11:59 сегодня
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где ознакомиться с актами ?

...
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11:56 сегодня
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Meshootka

Для этого нужен губернатор? Для напоминания?

...
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10:42 сегодня
1 241
нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

...
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1 801
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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