За уклонение от армии жителя Калужской области оштрафовали на 100 тысяч рублей
19-летний парень из Ферзиково получил повестку осенью прошлого года, прошел призывную комиссию, но в военкомат в назначенный день не пришёл.
Молодой человек уехал в Москву и не выходил на связь.
Вернулся в Калугу он только в феврале, когда родственники рассказали, что в отношении него проводят проверку следователи.
По уголовной статье виновника оштрафовали.
- Привлечение к уголовной ответственности за уклонение от призыва не освобождает гражданина от призыва на военную службу в дальнейшем, - рассказали 17 сентября в объединенной пресс-службе судов Калужской области.
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