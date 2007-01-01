Стали известны победители конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников АЗС и нефтебаз

Итоги пятнадцатого ежегодного среди сотрудников «Газпром нефти» подвели на днях в Санкт-Петербурге.

В финал попали 190 участников из России и стран СНГ, которые показали лучшие результаты во время отборочных этапов.

Победителей определяли среди операторов АЗС, заправщиков, специалистов по контролю качества топлива, водителей бензовозов и представителей других профессий. Всего было 17 номинаций – рекордное количество.

Впервые были представлены категории «Лидер клиентоцентричности» и «Лучший инженерный работник».

Как отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский, конкурс профессионального мастерства – это важная часть традиций компании.

Сейчас на АЗС и нефтебазах трудится более 12 тысяч человек.

- В этом году каждый четвертый подал заявку на участие в конкурсе, потому что это отличная площадка не только для проверки своих знаний и навыков, но и для обмена опытом, идеями и общения, - подчеркнул Шепельский. - Победители получат возможность стать наставниками для молодых специалистов и войти в кадровый резерв компании, что открывает перед ними новые перспективы карьерного роста.