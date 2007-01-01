Стали известны победители конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников АЗС и нефтебаз
В финал попали 190 участников из России и стран СНГ, которые показали лучшие результаты во время отборочных этапов.
Победителей определяли среди операторов АЗС, заправщиков, специалистов по контролю качества топлива, водителей бензовозов и представителей других профессий. Всего было 17 номинаций – рекордное количество.
Впервые были представлены категории «Лидер клиентоцентричности» и «Лучший инженерный работник».
Как отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский, конкурс профессионального мастерства – это важная часть традиций компании.
Сейчас на АЗС и нефтебазах трудится более 12 тысяч человек.
- В этом году каждый четвертый подал заявку на участие в конкурсе, потому что это отличная площадка не только для проверки своих знаний и навыков, но и для обмена опытом, идеями и общения, - подчеркнул Шепельский. - Победители получат возможность стать наставниками для молодых специалистов и войти в кадровый резерв компании, что открывает перед ними новые перспективы карьерного роста.
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....
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